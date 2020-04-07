En çok beğenilen kandil mesajları (Berat Kandili mesajları) seçenekleri | Berat Kandili ile ilgili hadis ve ayetler
Kandil günlerinin geleneği haline gelen kandil mesajları Berat Kandili’nde de unutulmadı. Ramazan ayının gelişini hatırlatan Berat Kandili kandil mesajları ve dualarla hatırlatıp idrak ediliyor. Kandil mesajlarında hadis ve ayetlere yer vermek isteyenler, Berat Kandili ile ilgili hadis ve ayetleri de araştırıyor. İşte sosyal medyada en çok beğenilen kandil mesajları ve Berat Kandili ile ilgili hadis ve ayetler…
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Kandil mesajları her kandil gününde sevilen bir gelenek halini aldı. 2020'nin üçüncü kandili olan Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kandil mesajlarını da unutmadı. Corona virüsü önlemleri kapsamında bugünü sevdiklerinden uzakta geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için Berat Kandili mesajları sevgimizi, kalbimizden geçen güzel dilekleri ve duaları da paylaşmak için bir vesile aynı zamanda. Sizler de en güzel, en farklı kandil mesajlarından birini seçerek sevdiklerinizin Berat kandilini kutlayabilirsiniz. İşte resimli kandil mesajları, mesajlarında ayet ve hadis geçirmek isteyenler için Berat Kandili ile ilgili hadis ve ayetler...
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BERAT KANDİLİ MESAJLARI
‘Berat’; temize çıkmak, ferahlayıp kurtulmaktır.Allah'ım ruhumuzu feraha çıkar, karanlık perdelerimizi ‘Berat’ ile kaldır. #BeratKandili
Hayat bu, dağılır, boğulur, yorulur insan. ‘Berat’; temize çıkmak, ferahlayıp kurtulmaktır. Hakikatini algılayamadığımız yükleri al omuzlarımızdan. Sen ruhumuzu feraha çıkar, karanlık perdeleri ‘Berat’ ile kaldır. Hayırlı Kandiller
Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; şifâ vereyim. " "Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. Kandilimiz Mübarek Olsun
Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter.
"Azabından affına , gazabından rızana sığınır , senden yine sana iltica ederim . Sana gereği gibi hamdetmekten acizim . Sen , kendini senâ ettiğin gibi yücesin . "
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Hakikatin bin bir tezahürünü temaşa etmek icin bir çift göze muhtaç olmayan insanlarda var.." Bir şeyi gerçekten görmek istiyorsan " dedi meczup ," Gözlerini kapatta öyle bak !" BeratKandili hayırlara vesile olsun . Rabbim cumlemizin berat'ını nasip etsin Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.Berat Kandilimiz Mübarek Olsun. Yüce Allah (c.c.) bu mübarek gecenin hürmetine hastalarımıza acil şifalar, milletimize sabır ve devletimize kuvvet ihsan etsin. Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimizi artırsın.
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Rabbim, Gönül gözü ile görmeyi Hakikati bilmeyi, Ders alıp, Hakkıyla kul olmayı nasip eylesin. Sağlığımızı bedenimizden, Sevdiklerimizi ömrümüzden, Sevgi ve merhameti gönlümüzden, Bize iyi gelen tüm güzellikleri hayatımızdan eksik etmesin ...
Yazılır halkın beratı gelince Berat Gecesi Ger hayâtı ger memâtı gelince Berat Gecesi Mü'min nârdan berî olur Hakk'dan yüce ihsân olur Kâfir nâre dâhil olur gelince Berat Gecesi İ.H.Bursevi (ks)
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Beratını alanlardan eyle bizi ya Rabbi.
Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur, İcabet buyur ey Rahm ü Rahmân! Rabbim tüm dualarımızı kabul buyursun Hayırlı Kandiller
Elimden bir şey gelmiyor deme Avuçlarında ne dualar gizlidir.
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Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda buluşmak dileğiyle. Rabbim dualarımızı kabul et hayırlı hayatlar, ölümler nasip et. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil sabredenlerin mutluluğunu yaşat.
Allahû Teala Şaban'ın 15. Gecesi Tecelli eder. Ve Ana'ya Baba'ya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. Rabbim önümüzdeki Berat gecesini hakkıyla ihya eden kullarından etsin
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BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER
“De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.3 ”
1. Hâ Mîm4 .2,3. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız5 . Tövbe konusundaki diğer ayetleri bulmak için Diyanet İşleri Başkanlığımız yayınlarından olan Kur’an-ı Kerim Meali’nin fihristine bakılabilir. Tövbe edenlerin nitelikleri, tövbenin kabul şartları, tövbesi kabul edilmeyenler hakkındaki ayetler için bakınız ; Nisa, 4/16-17-18, Zümer, 39/53; Tahrim, 66/3-4, 8;
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BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER
“Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim”6 . der.
Peygamber s.a.v.’den gelen bir rivayette ise "Allah Taala (c.c), Şa'ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar."7 Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR’ın Hak Dini Kur’an Dili isimli tefsirinde belirtildiğine göre anne ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler içki düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar”
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Başka bir hadiste ise "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir9 . Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.
Enes b. Malik (r.a.) Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.Hz. Âişe validemiz Peygamberimizi tanıtırken şöyle buyurmuştur:"Bu gece (Şaban'ın onbeşinci gecesi) Peygamber (s.a.v.)’i (odanın içinde) aramaya başlamıştım ki (O’nu) başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki: “Ey Aişe, Allah ve Rasulü’nün seni korkutmasından mı korktun? dedim. Hz. Aişe validemiz “Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim” dedi. Peygamberimiz buyurdu ki Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar."