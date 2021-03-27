Kandili mesajları ve sözleri (Berat Kandili'ne özel) Kandil mesajları ve Berat Kandili sözleri ile yılın ikinci kandili hatırlatılıyor
Kandili mesajları ve sözleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı.Kandil mesajları ve Berat Kandili sözleri ile yılın ikinci kandili hatırlatılıyor. Berat Kandili mesajları, bu kandili sevdiklerinden uzaktan geçirenler için bir araç görevi görüyor. İnananlar, kandil mesajları ile uzakta olan sevdiklerine kalplerinden geçen dilek ve duaları iletiyor. Kandil mesajları seçenekleri özellikle sosyal medyayla birlikte yaygınlaştı. İşte Berat Kandili'ne özel kandil mesajları ve sözleri...
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Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
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BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Kandil günlerinin geleneği haline gelen mesaj paylaşımları Berat Kandili'nde de unutulmadı. İbadetlerle ve dualarla geçecek olan Berat Kandili'nin hissettirdiği manevi duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, kandil mesajları paylaşımında bulunuyor. İşte henüz aradığı mesajı bulamamış olanlar için kandil mesajları ve Berat Kandili sözleri...
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Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili’miz mübarek olsun.
" Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'
Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.
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Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili’nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim.
en güzel yerlerde, en doğru insanlarla yollarımızın kesişmesi ve her zaman en iyisinin değil, en hayırlısının karşımıza çıkması duası ile.
Sevgili Müslüman kardeşlerim #BeratKandili 'nizi tebrik ederim. .
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“Ne iyi, ne güzeldir, Birlik içinde kardeşçe yaşamak!”MEZMURLAR 133:1 Amen
Berat gecemiz mübarek olsun...Allah Teâlâ bizleri salgın, kıtlık gibi felaketlerden emin kılsın, tüm insanlığı felaha çıkarsın, vatanımızı ve milletimizi muhafaza etsin. Bütün hastalarımıza şifa, evlerimize huzur ve bereket ihsan eylesin.
Bu gece Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet, mağfiret ve bağışlanma gecesi. #BeratKandili’nin Gazi şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum