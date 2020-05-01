En çok beğeni alan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri - İşte 1 Mayıs'la ilgili görseller

Yüz karası değil, kömür karası;

Böyle kazanılır ekmek parası.”

İşçinin ve Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun!

1Mayıs evde tek başına bırakamayacağı bebeğini alıp dünyayı sırtına alan Annenin tertemiz alın teridir.



Emek hayattır gün gelir hatıra olur.....



Bir haykırıştır #1Mayıs. Bir varoluş, bir hatırlanıştır. Bizi biz yapan emekçilerin gününü kutluyorum.



Tüm farkı yaratan emektir!



Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan #1Mayıs ’ımız kutlu olsun.



Emek her koşulda sermayeden bağımsızdır, ondan önceliklidir ve ondan üstündür. Emek olmadan sermaye olmaz. Sermaye ancak emeğin meyvesidir.



Emeğin önemini ve değerini bilen emeğe saygısı olan herkesin #1Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.



Ekmeğini helalinden kazanan Ve kazandığı ile yetinen tüm emekçi kardeşlerimizin günü kutlu olsun.