En çok beğeni alan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri - İşte 1 Mayıs'la ilgili görseller
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Bu yıl Corona virüsü gölgesinde geçecek olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda binlerce işçi ve emekçinin yanı sıra, siyaset, sanat ve spor dünyasından pek çok isimde 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajını sosyal medyadan paylaşıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözlerini derledik. Sizler de 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı mesajları veya sözlerinden birini seçerek paylaşabilir, dilerseniz örneklerle kendi mesajınızı hazırlayabilirsiniz. İşte 1 Mayıs sözleri ve mesajları!
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1
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ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Emek ve Dayanışma Günü olarak tüm yurtta hatırlatılıyor. Pek çok vatandaş, tarihi trajik bir olaya dayanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın anlam ve önemi mesajlarla anlatılıyor. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri...“
2
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Yüz karası değil, kömür karası; Böyle kazanılır ekmek parası.” İşçinin ve Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun! 1Mayıs evde tek başına bırakamayacağı bebeğini alıp dünyayı sırtına alan Annenin tertemiz alın teridir.
Emek hayattır gün gelir hatıra olur.....
Bir haykırıştır #1Mayıs. Bir varoluş, bir hatırlanıştır. Bizi biz yapan emekçilerin gününü kutluyorum.
Tüm farkı yaratan emektir!
Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan #1Mayıs ’ımız kutlu olsun.
Emek her koşulda sermayeden bağımsızdır, ondan önceliklidir ve ondan üstündür. Emek olmadan sermaye olmaz. Sermaye ancak emeğin meyvesidir.
Emeğin önemini ve değerini bilen emeğe saygısı olan herkesin #1Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.
Ekmeğini helalinden kazanan Ve kazandığı ile yetinen tüm emekçi kardeşlerimizin günü kutlu olsun.
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Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…
Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…
”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…
ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.
1 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum
4
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Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.
*”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…
Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.
Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…