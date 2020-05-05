En çirkin bulduğu yeri: Görüntülenmesini yasakladı

İŞİNİ İYİ YAPARDI Kameramanın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle aslında bir oyuncu olarak gayet yetenekliydi. İşte bu konuda kameramanın söyledikleri: "Onunla çekim yapmak kolaydı. Bir kez ona "aksiyon" dediğinizde işini nasıl yapacağını gayet iyi bilirdi. Ama kamera kapandıktan sonra hiç de dostane bir insan değildi."