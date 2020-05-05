En çirkin bulduğu yeri: Görüntülenmesini yasakladı
İngiliz kraliyet ailesinin en tartışmalı gelini Meghan Markle ile ilgili bugüne kadar bilinmeyen bazı gerçekler ortaya çıktı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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'PRENSES' DERLERDİ
Rol aldığı Suits dizisiyle adını duyuran Meghan Markle daha o dönemlerde kamera arkasında "prenses" diye anılırmış. Bunun nedeni ise kameramanın ileri sürdüğüne göre talepkar ve kaba davranışları.
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ETRAFA BAKIP GÜLÜŞÜRLERDİ
Adını vermek istemeyen bu kameramanın iddialarına göre Meghan Markle, sete kendisine eşlik eden kalabalık bir ekiple giderdi. Bu ekibin üyelerinin de setteki diğer insanlara bakıp onlar hakkında konuşup gülüştükleri ileri sürüldü.
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İŞİNİ İYİ YAPARDI
Kameramanın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle aslında bir oyuncu olarak gayet yetenekliydi. İşte bu konuda kameramanın söyledikleri: "Onunla çekim yapmak kolaydı. Bir kez ona "aksiyon" dediğinizde işini nasıl yapacağını gayet iyi bilirdi. Ama kamera kapandıktan sonra hiç de dostane bir insan değildi."
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PRENS'İ ETKİLEMESİNE ŞAŞIRDIM
Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle ile defalarca çalışan kameraman, Markle'ın kendine güven konusunda sorunlar yaşadığı yorumunu yaparak "Prens'i etkilemesi beni şaşırttı" diye konuştu.
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KURALLARI VARDI
Bu arada aynı kameraman Meghan Markle'ın sette titizlikle uyulmasını istediği bazı kuralları olduğunu da iddia etti. Bunlar arasında en önemlisi de çıplak ayaklarının görüntülenmemesi.
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AYAKLARINDAN NEFRET EDERDİ
Kameraman "Meghan ayaklarından nefret ederdi" diye anlattı. Bu yüzden de ayaklarının çekilmesini istemediğini belirtti.
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OPERASYON GEÇİRMİŞ
Markle, evlendikten sonra Prens Harry ile birlikte çıktığı Yeni Zelanda gezisinde bir etkinlikte ayakkabılarını çıkarmış ve ayak kemiğinden operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.
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BENİ UYARMIŞLARDI
Markle'ı ilk kez gördüğünü anı da şöyle anlattı kameraman "Onun kim olduğunu bilmiyordum. Başında bir beyzbol şapkası vardı ve kimseye konuşmadan doğrudan makyaj odasına yöneldi. Aslında onunla daha önce çalışanlar, zor bir insan olduğu konusunda beni uyarmışlardı."
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TALEPLERİ OLURDU
Kameraman Markle'ın sette pahalı şampanya talep ettiğini ve 'diva gibi' davrandığını da ileri sürdü.
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KAMERAMAN ADINI VERMEK İSTEMEDİ
Markle ile ilgili tüm bu iddiaları ortaya atan kameraman hala sektörde çalıştığını, bu yüzden adını vermek istemediğini de sözlerine ekledi.