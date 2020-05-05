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Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 10:48,

En çirkin bulduğu yeri: Görüntülenmesini yasakladı

İngiliz kraliyet ailesinin en tartışmalı gelini Meghan Markle ile ilgili bugüne kadar bilinmeyen bazı gerçekler ortaya çıktı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1PRENSES DERLERDİ
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'PRENSES' DERLERDİ

Rol aldığı Suits dizisiyle adını duyuran Meghan Markle daha o dönemlerde kamera arkasında "prenses" diye anılırmış. Bunun nedeni ise kameramanın ileri sürdüğüne göre talepkar ve kaba davranışları.

2ETRAFA BAKIP GÜLÜŞÜRLERDİ
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ETRAFA BAKIP GÜLÜŞÜRLERDİ

Adını vermek istemeyen bu kameramanın iddialarına göre Meghan Markle, sete kendisine eşlik eden kalabalık bir ekiple giderdi. Bu ekibin üyelerinin de setteki diğer insanlara bakıp onlar hakkında konuşup gülüştükleri ileri sürüldü.

3İŞİNİ İYİ YAPARDI
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İŞİNİ İYİ YAPARDI

Kameramanın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle aslında bir oyuncu olarak gayet yetenekliydi. İşte bu konuda kameramanın söyledikleri: "Onunla çekim yapmak kolaydı. Bir kez ona "aksiyon" dediğinizde işini nasıl yapacağını gayet iyi bilirdi. Ama kamera kapandıktan sonra hiç de dostane bir insan değildi."

4PRENSİ ETKİLEMESİNE ŞAŞIRDIM
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PRENS'İ ETKİLEMESİNE ŞAŞIRDIM

Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle ile defalarca çalışan kameraman, Markle'ın kendine güven konusunda sorunlar yaşadığı yorumunu yaparak "Prens'i etkilemesi beni şaşırttı" diye konuştu.

5KURALLARI VARDI
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KURALLARI VARDI

Bu arada aynı kameraman Meghan Markle'ın sette titizlikle uyulmasını istediği bazı kuralları olduğunu da iddia etti. Bunlar arasında en önemlisi de çıplak ayaklarının görüntülenmemesi.

6AYAKLARINDAN NEFRET EDERDİ
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AYAKLARINDAN NEFRET EDERDİ

Kameraman "Meghan ayaklarından nefret ederdi" diye anlattı. Bu yüzden de ayaklarının çekilmesini istemediğini belirtti.

7OPERASYON GEÇİRMİŞ
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OPERASYON GEÇİRMİŞ

Markle, evlendikten sonra Prens Harry ile birlikte çıktığı Yeni Zelanda gezisinde bir etkinlikte ayakkabılarını çıkarmış ve ayak kemiğinden operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

8BENİ UYARMIŞLARDI
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BENİ UYARMIŞLARDI

Markle'ı ilk kez gördüğünü anı da şöyle anlattı kameraman "Onun kim olduğunu bilmiyordum. Başında bir beyzbol şapkası vardı ve kimseye konuşmadan doğrudan makyaj odasına yöneldi. Aslında onunla daha önce çalışanlar, zor bir insan olduğu konusunda beni uyarmışlardı."

9TALEPLERİ OLURDU
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TALEPLERİ OLURDU

Kameraman Markle'ın sette pahalı şampanya talep ettiğini ve 'diva gibi' davrandığını da ileri sürdü.

10KAMERAMAN ADINI VERMEK İSTEMEDİ
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KAMERAMAN ADINI VERMEK İSTEMEDİ

Markle ile ilgili tüm bu iddiaları ortaya atan kameraman hala sektörde çalıştığını, bu yüzden adını vermek istemediğini de sözlerine ekledi. 

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