'En büyük eserim sensin kızım'

* Sahip olduğun en gereksiz yeteneğin?

Gereksiz bilgileri bilmek. Ayda yürüyen 4. adamın adı ne mesela? Kimse bilmez ama ben biliyorum.



* Şöhretini hiç bedava bir şey almak için kullandın mı?

Öyle şeyler oluyormuş ama ben hiç kullanmadım. “Merhaba ben Tamer Karadağlı’yım” demem.