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Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 12:10,

'En büyük eserim sensin kızım'

Tamer KaradağlıBabalar Günü’ dolayısıyla kızı Zeyno’nun sorularını yanıtladı. Bu röportajı “Kimsenin soramadığı soruları bana Zeyno sordu” notuyla Instagram’da paylaştı.

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1
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* Aşk mı para mı?
Klasik olarak aşk diyeceğim ama ikisinin de olması lazım.

*Hiç takıntın var mı?
Boğazıma düşkün olduğum için sürekli yemek yaparım. Bu nedenle dibi tutmayan, iyi pişiren tencere-tava takıntım var.

2Parmak arası terlik asla giymem
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'Parmak arası terlik asla giymem'

* Asla yapmam dediğin şey?
Parmak arası terlik asla giymem. Öyle şıpıdık şıpıdık gezmek bana olmaz.

* Bir kadın nasıl etkileyebilir?
Zeka, sıcaklık ve samimiyetle.

3
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* Hayranınla çıkar mısın?
Hayır, böyle bir şey düşünmem bile. Bir hayranımla aşk yaşamam.

* Evlenmeyi düşünüyor musun?
Hayır, aklımdan hiç geçmiyor.

4
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* Sahip olduğun en gereksiz yeteneğin?
Gereksiz bilgileri bilmek. Ayda yürüyen 4. adamın adı ne mesela? Kimse bilmez ama ben biliyorum.

* Şöhretini hiç bedava bir şey almak için kullandın mı?
Öyle şeyler oluyormuş ama ben hiç kullanmadım. “Merhaba ben Tamer Karadağlı’yım” demem.

5En büyük eserim sensin kızım
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'En büyük eserim sensin kızım'

* Bir daha dünyaya gelsen ‘iyi ki yapmışım’ dediğin bir şey var mı?
İyi ki seni yapmışım, iyi ki baban olmuşum. Şan, şöhret, para, kariyer hiçbirinin önemi yok. En büyük eserim sensin kızım.

* En büyük korkun?
Sanırım senden uzak olmak.

6
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