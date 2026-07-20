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En büyük destekçisi eşi... Ünlü oyuncu mezun oldu!

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#Ünlüler Nereden Mezun#Alina Boz#Ünlülerin Çocukları Nereden Mezun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 09:37

Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Alina Boz, kariyerine bir başarı daha ekledi.