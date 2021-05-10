En acı Anneler Günü kutlaması

Anneler Günü dünyanın büyük bir bölümünde kutlandı. Yaşayan annelerin bu özel günü tebrik edildi, bunun yanı sıra artık hayatta olmayan anneler de anıldı.
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HAYRANLARINI DUYGULANDIRDI
Gösteri dünyasının ünlüleri de sosyal medya aracılığıyla eşlerinin ve annelerinin bu özel gününü kutladı. Bu paylaşımların çoğu mutluluk doluydu. Ama ünlü oyuncu John Travolta ise kaybettiği eşinin Anneler Günü'nü kutladığı paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı.
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EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Ünlü oyuncu John Travolta, geçen yıl kanser nedeniyle kaybettiği eşi Kelly Preston'ın Anneler Günü'nü Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ve kaleme aldığı duygusal bir mesaj ile kutladı.
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'SENİ SEVİYOR VE ÖZLÜYORUZ'
Travolta Instagram hesabında, iki fotoğrafa yer verdi. Birinde kendisi ve eşi Kelly Preston, şu anda 10 yaşında olan Benjamin ve 21 yaşındaki Ella Bleu ile birlikte görülüyor. Diğer fotoğrafta ise 2009 yılında 16 yaşındayken hayata veda eden oğulları Jett ile objektife poz vermiş Travolta. Ünlü oyuncu mesajında "Sevgili Kelly, sen benim hayatıma tanıdığım en harika üç çocuğu getirdin. Teşekkürler. Seni seviyoruz ve özlüyoruz. Anneler Günü'nde kutlu olsun" diye yazdı.
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İLK ANNELER GÜNÜ
İlk kez anne olan Gigi Hadid de Zayn Malik'ten dünyaya gelen kızı Khai ile çekilen pozlarını paylaştı Anneler Günü için. Hadid "Söylentiler doğru. En iyi arkadaşım, hedefim, ilham perim, en büyük gururum ve neşe kaynağım. Annen olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Khai" diye yazdı.
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ANNESİNİ DE UNUTMADI
Hadid bu arada annesi, anneannesi ve babaannesinin Anneler Günü'nü de kutladı.
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EN HARİKA BÜYÜKANNE
Hadid kızı Khai ve annesi Yolanda'nın birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşıp "Yukarıdaki meleklerin hatırına... En ilham verici anne, dileyebileceğimiz en iyi büyükanne. Seni kelimelerle ifade edemeyeceğimiz kadar çok seviyoruz. Sonsuza kadar minnettarız" diye yazdı.
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DÜNYADA EN SEVDİĞİM İNSAN
Kardeşi Bella Hadid de "Dünyada en sevdiğim insan, Anneler Günü'n kutlu olsun. Beni, güzel kız kardeşimi ve erkek kardeşimi çok büyük bir sevgiyle bu evrene getirdiğin için teşekkürler" diye yazdı.
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ANNELİK GERÇEK BİR AYRICALIK
Halle Berry ise hamileyken çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer vererek vücudunda bir yaşam büyütmenin mucizesinden söz etti. Berry, anneliğin gerçek bir ayrıcalık olduğunun altını çizerek bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
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HAYAL ETMEYİ ÖĞRETTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER
Ünlü oyuncu Jared Leto da annesi ve kardeşleriyle bir fotoğrafa yer verdi. Leto annesine "Bana hayal etmeyi öğrettiğin için teşekkür ederim" diye yazdı. Leto, bütün harika annelerin Anneler Günü'nü de kutladı.
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ANNESİ VE ÇOCUKLARIYLA
Jennifer Lopez de çocukları Max, Emme ve annesiyle çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Lopez "Annem ve Hindistan cevizlerim ile Anneler Günü" diye yazdı.
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EN TATLI KIZIN ANNESİ
Katie Holmes da kızı Suri ile çekilen fotoğrafını paylaşıp "En tatlı kızın annesi olduğum için minnettarım, Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun" mesajını yazdı.
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SINAVDAN GÜÇLENEREK ÇIKTI
Model Chrissy Teigen'ın müzisyen eşi John Legend da bir dizi aile pozuna Instagram sayfasında yer verdi. Legend "Harika karımın Anneler Günü kutlu olsun. Bu, seni birçok açıdan testten geçiren bir yıl oldu" deyip eşinin daha bilge, daha güçlü ve daha mutlu olduğunu, her zamankinden daha harika bir anne haline geldiğini belirtti.
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ASLA VAZGEÇMEYEN BÜTÜN KADINLARA
Nicole Kidman da iki kızının gittiği okuldan kendisine gelen büyük bir buket çiçekle verdiği pozunu paylaştı. Kidman, başka bir kadını yetiştiren bütün kadınlara minnettar olduğunu belirterek "Gülen, seven, acı çeken, arkadaşlık eden, gözeten, asla ve asla vazgeçmeyen bütün kadınlara" teşekkür etti.