En acı Anneler Günü kutlaması

'SENİ SEVİYOR VE ÖZLÜYORUZ' Travolta Instagram hesabında, iki fotoğrafa yer verdi. Birinde kendisi ve eşi Kelly Preston, şu anda 10 yaşında olan Benjamin ve 21 yaşındaki Ella Bleu ile birlikte görülüyor. Diğer fotoğrafta ise 2009 yılında 16 yaşındayken hayata veda eden oğulları Jett ile objektife poz vermiş Travolta. Ünlü oyuncu mesajında "Sevgili Kelly, sen benim hayatıma tanıdığım en harika üç çocuğu getirdin. Teşekkürler. Seni seviyoruz ve özlüyoruz. Anneler Günü'nde kutlu olsun" diye yazdı.