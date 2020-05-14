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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 09:36,

Emzirirken aile pozu

İki aylık oğlunu emzirirken ayna karşısında aile pozu verdi.

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1BİR ÖRNEK PİJAMALARLA AİLE POZU
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BİR ÖRNEK PİJAMALARLA AİLE POZU

 Ekranın ünlü çifti, mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı. Bu poza çiftin hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

INSTAGRAM, BACKGRID UK

2EMZİRMEYE DEVAM
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EMZİRMEYE DEVAM

Her ikisi de rol aldıkları TV şovlarıyla tanınan ünlü İngiliz çift, Lucy Mecklenburgh ile Ryan Thomas, henüz bir ay önce dünyaya gelen minik oğullarını da alıp ayna karşısında aile pozu verdi. Thomas'ın eski ilişkisinden dünyaya gelen kızı Scarlett'ın da eşlik ettiği pozda 28 yaşındaki Mecklenburgh oğlunu emzirirken görülüyor.

3BEĞENİ YAĞDI
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BEĞENİ YAĞDI

Lucy Meckbenburgh ile Ryan Thomas'ın aile pozuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

4KISA SÜREDE FORMA GİRDİ
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KISA SÜREDE FORMA GİRDİ

Ailenin uyumlu pijamaları dikkat çekerken, birçok kişi henüz bir ay önce doğum yapan Lucy Mekcklenburgh'un formuna kısa sürede kavuşması da gözden kaçmadı.

512 YAŞINDA BİR KIZI VAR
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12 YAŞINDA BİR KIZI VAR

Bir ay önce dünyaya gelen 28 yaşındaki Lucy Mekclenburgh ilk kez anne oldu. 35 yaşındaki Ryan Thomas'ın ise eski ilişkisinden 12 yaşında Scarlett adında bir kızı bulunuyor.

6TATİLDE MUTLU HABERİ VERMİŞLERDİ
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TATİLDE MUTLU HABERİ VERMİŞLERDİ

Mecklenburgh ile Thomas, bir bebek beklediklerini geçen yıl çıktıkları İtalya tatilinde duyurmuşlardı. Çift, Amalfi'de çekilen o pozlarında Mekclenburgh'un hamile olduğunu belirtmişti. Yine aynı dönemde Ryan Thomas, Mecklenburgh'a evlenme teklif etti. 

7TV PROGRAMINDA TANIŞTILAR
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TV PROGRAMINDA TANIŞTILAR

Çift, 2017 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri bir TV programında tanışmıştı.

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