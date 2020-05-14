Emzirirken aile pozu

EMZİRMEYE DEVAM Her ikisi de rol aldıkları TV şovlarıyla tanınan ünlü İngiliz çift, Lucy Mecklenburgh ile Ryan Thomas, henüz bir ay önce dünyaya gelen minik oğullarını da alıp ayna karşısında aile pozu verdi. Thomas'ın eski ilişkisinden dünyaya gelen kızı Scarlett'ın da eşlik ettiği pozda 28 yaşındaki Mecklenburgh oğlunu emzirirken görülüyor.