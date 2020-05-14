Emzirirken aile pozu

İki aylık oğlunu emzirirken ayna karşısında aile pozu verdi.
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BİR ÖRNEK PİJAMALARLA AİLE POZU
Ekranın ünlü çifti, mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı. Bu poza çiftin hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.
INSTAGRAM, BACKGRID UK
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EMZİRMEYE DEVAM
Her ikisi de rol aldıkları TV şovlarıyla tanınan ünlü İngiliz çift, Lucy Mecklenburgh ile Ryan Thomas, henüz bir ay önce dünyaya gelen minik oğullarını da alıp ayna karşısında aile pozu verdi. Thomas'ın eski ilişkisinden dünyaya gelen kızı Scarlett'ın da eşlik ettiği pozda 28 yaşındaki Mecklenburgh oğlunu emzirirken görülüyor.
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BEĞENİ YAĞDI
Lucy Meckbenburgh ile Ryan Thomas'ın aile pozuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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KISA SÜREDE FORMA GİRDİ
Ailenin uyumlu pijamaları dikkat çekerken, birçok kişi henüz bir ay önce doğum yapan Lucy Mekcklenburgh'un formuna kısa sürede kavuşması da gözden kaçmadı.
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12 YAŞINDA BİR KIZI VAR
Bir ay önce dünyaya gelen 28 yaşındaki Lucy Mekclenburgh ilk kez anne oldu. 35 yaşındaki Ryan Thomas'ın ise eski ilişkisinden 12 yaşında Scarlett adında bir kızı bulunuyor.
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TATİLDE MUTLU HABERİ VERMİŞLERDİ
Mecklenburgh ile Thomas, bir bebek beklediklerini geçen yıl çıktıkları İtalya tatilinde duyurmuşlardı. Çift, Amalfi'de çekilen o pozlarında Mekclenburgh'un hamile olduğunu belirtmişti. Yine aynı dönemde Ryan Thomas, Mecklenburgh'a evlenme teklif etti.
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TV PROGRAMINDA TANIŞTILAR
Çift, 2017 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri bir TV programında tanışmıştı.