Emziren anneler aşı olabilir mi? İşte uzman görüşü

SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası aşı hakkında merak edilen sorular da artmaya başladı. Peki, emziren anneler aşı olabilir mi?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da anne ya da anne adayı kadınların aşı hakkındaki araştırmaları hız kazandı.
2
Dünyadaki aşı çalışmaları hamile ve emziren kadınlar üzerinde hiç denenmedi. Dolayısıyla şu ana kadar elde edilen veriler bazı konularda henüz net bir şey söylemese de merak edilen pek çok soru mevcut. İşte bu soruların yanıtlarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Meriç Çağrı Ağır, Hürriyet'e açıkladı.
3
EMZİREN KADINLAR KORONAVİRÜS AŞISI OLABİLİR Mİ?
Açıkçası; emziren kadınlarda Covid-19 aşılarının güvenilirliği veya mRNA aşılarının anne sütüyle beslenen bebeklere etkileri konusunda tam olarak yüzde 100 doğru ve sağlıklı bir veri bulunmuyor. Fakat mRNA aşılarının, anne sütü alan bebekler için bir risk oluşturduğu düşünülmüyor.