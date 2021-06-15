Emziren anneler aşı olabilir mi? İşte uzman görüşü

Dünyadaki aşı çalışmaları hamile ve emziren kadınlar üzerinde hiç denenmedi. Dolayısıyla şu ana kadar elde edilen veriler bazı konularda henüz net bir şey söylemese de merak edilen pek çok soru mevcut. İşte bu soruların yanıtlarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Meriç Çağrı Ağır, Hürriyet'e açıkladı.