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Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 08:19,

Emre şeften islim kebabı

Yerli ya da yabancı ünlülerin ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadığını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz!

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Karantina günlerinde mutfağa merak saran Emre Karayel, çıtayı iyice yukarı taşıdı. Daha önce puding ve biber dolması yapan ünlü oyuncu, bu kez islim kebabı pişirdi. Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Karayel, kendisi için de şu etiketi kullandı: “Adana menşeli İtalyan aşçı.”

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Televizyonda, podyumda veya sahnede gördüğümüz ünlü isimler yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyor. Ya da 73 yaşındaki Ajda Pekkan gibi mutfağa girip yemek yapıyorlar. İşte ünlülerin ev halleri...Kaynak Fotoğraflar: İnstagram

3BEREN SAATİN KARANTİNA PAYLAŞIMI
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BEREN SAAT'İN KARANTİNA PAYLAŞIMI

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan Beren Saat'ten karantina fotoğrafı... Ünlü oyuncu bu fotoğrafını sosyal medya hesabından " “Venedik davul çemberi” notuyla takipçileriyle paylaştı.

4AJDA PEKKAN MUTFAKTA
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AJDA PEKKAN MUTFAKTA

Korona virüs nedeniyle evden dışarı çıkmayan Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.

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Süperstar Ajda Pekkan mutfakta

6EVDE EKMEK YAPTI
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EVDE EKMEK YAPTI

Ünlü türkücü Berdar Mardini, corona virüs nedeniyle başlatılan 'evde kal' çağrısına uydu. Mardini, kendini mutfağa atıp hünerlerini sergiledi.

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Evde ekmek yapan Berdan Mardini, hamur yoğururken çekilen videosunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü türkücü, zaman zaman tüyo vermeyi de ihmal etmedi.

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Berdan Mardini fotoğrafın altına "Uzun zaman oldu beraber yemek yemedik, sağ olsun kıymetli eşim yine yapmış yapacağını, yerde yemek yemeyi sevdiğimi bildiği için de yere sofra kurmuş" notunu düştü.

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Berdan Mardini mutfağa girdi, hamur yoğurdu...

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Geçtiğimiz kasım ayında anne olan Tülin Şahin, evde temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

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Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.

12NESLİHAN ATAGÜL
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NESLİHAN ATAGÜL

2016 yılı temmuz ayında Kadir Doğulu ile evlenen Kara Sevda'nın Nihan'ı Neslihan Atagül'ün takipçilerine 'günaydın' mesajı veriyor. Atagül omlet pişiririyor.

13DERYA ŞENSOY
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DERYA ŞENSOY

Tatil için Bodrum'a giden ve arkadaşlarının kendisini eve kapadığı söyleyen Derya Şensoy Instagram hesabından bu kareyi paylaştı. Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.

14EDA TAŞPINAR
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EDA TAŞPINAR

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın mutfakta çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara alışkın olduğumuz Eda Taşpınar, bu kez mutfağa girdi. Fotoğraf çekimi için gittiği Yunanistan'dan paylaşım yapan Taşpınar altına ise "yemek pişirme" notunu düştü.

15CEYDA DÜVENCİ & BÜLENT ŞAKRAK
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CEYDA DÜVENCİ & BÜLENT ŞAKRAK

Kışlık konserve hazırlığı içinde olan Ceyda Düvenci, bu anları sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: "Kışlık domates hazırlığımız da tamam. Önce komşu ile küçükkuyu pazarına gidilir. 50 kg mis kokulu çanakkale domatesi alınır. Doğrucaaaa eve gelinir. Başlanır bir güzel kabuklar soyulup doğranmaya. Hepsi tencere üstünde yapılır kiiii suyu ziyan olmasın. Sonra tuz eklenip kaynatılır veee kavanozlanıp tersten kapatılıp bekletilir. Kışın keyifle yeniiirrrr. Afiyet bal şeker olsun..."

16ELÇİN SANGU
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ELÇİN SANGU

Sangu, Instagram hesabından sık sık köpeğiyle fotoğraf paylaşıyor. 33 yaşındaki daha öncede evde çekilen bir fotoğrafının altına şu notu düştü: Ev, kalbin olduğu yerdir.

17ATA DEMİRER
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ATA DEMİRER

Ata Demirer yemek yaparken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. Demirer paylaşımın altına ise, 'Hayat dostlarla güzel' notunu düştü.Çektiği videoda balık pişiren 46 yaşındaki oyuncu, takipçilerine tarif verirken şu sözleri dile getirdi: "Efendim bugün fena kavurma yapıyoruz. Gel bak gel faciayı gör. Burada cinayet var şu an. Ama balığın hakkını vermek lazım. O yüzden biraz öldürdükten sonra muhakkak kapak kapatacağız. Azcıkta ev salçası koyalım mı sevgili misafirler?"

18HAZAL KAYA
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HAZAL KAYA

Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve makyajsız hali dikkati çekti.

19CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI
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CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı Roma'da sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, sosyal medyada birbirinden romantik paylaşımlara imza attı. Caner Erkin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Kendimi buldum seninle... Senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle... Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum... Kadınım iyi ki varsın!"Şükran Ovalı ise evde çekilen fotoğrafı "Gülmelerimiz karışsın birbirine... Vazgeçmeyelim ne bizden, ne gülümsemekten... iyi ki buldun beni! Sabrettin ,vazgeçmedin ... Seni tanıdığım her ana şükürler olsun... Çok seviyorum seni eşim ,yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız.. Bir ömür sürsün sevgimiz" notu ile paylaştı.

20BERGÜZAR KOREL
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BERGÜZAR KOREL

Küçüklüğünden beri mutfağa meraklı olduğunu her fırsatta dile getiren Bergüzar Korel, vakit buldukça mutfağa girip yemek yapıyor.

21ASENA
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ASENA

Ünlü oryantal Asena'nın parkeleri temizlerken çekilen bu pozu çok konuşulmuştu.

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23 Nisan özel canlı yayınında Ömür Kurt'un sürpriz konuğu...

23 Nisan’da hayalindeki İyilik Ağacı’nı çizip #İyilikAğacı hashtagi ile @adel.turkiye’yi etiketleyerek paylaşan her bir çocuk için Adel Kalemcilik, bireysel ve kurumsal çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojiler geliştiren bir sosyal girişim olan Ecording ile işbirliği yaparak dronelar vasıtasıyla ağaç tohumlarını toprakla buluşturdu ve çocukların geleceğine yeşile dost bir iz bıraktı.

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