Emre şeften islim kebabı
Yerli ya da yabancı ünlülerin ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadığını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz!
Karantina günlerinde mutfağa merak saran Emre Karayel, çıtayı iyice yukarı taşıdı. Daha önce puding ve biber dolması yapan ünlü oyuncu, bu kez islim kebabı pişirdi. Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Karayel, kendisi için de şu etiketi kullandı: “Adana menşeli İtalyan aşçı.”
BEREN SAAT'İN KARANTİNA PAYLAŞIMI
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan Beren Saat'ten karantina fotoğrafı... Ünlü oyuncu bu fotoğrafını sosyal medya hesabından " “Venedik davul çemberi” notuyla takipçileriyle paylaştı.
AJDA PEKKAN MUTFAKTA
Korona virüs nedeniyle evden dışarı çıkmayan Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.
Evde ekmek yapan Berdan Mardini, hamur yoğururken çekilen videosunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü türkücü, zaman zaman tüyo vermeyi de ihmal etmedi.
Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.
DERYA ŞENSOY
Tatil için Bodrum'a giden ve arkadaşlarının kendisini eve kapadığı söyleyen Derya Şensoy Instagram hesabından bu kareyi paylaştı. Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.
EDA TAŞPINAR
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın mutfakta çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara alışkın olduğumuz Eda Taşpınar, bu kez mutfağa girdi. Fotoğraf çekimi için gittiği Yunanistan'dan paylaşım yapan Taşpınar altına ise "yemek pişirme" notunu düştü.
CEYDA DÜVENCİ & BÜLENT ŞAKRAK
Kışlık konserve hazırlığı içinde olan Ceyda Düvenci, bu anları sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: "Kışlık domates hazırlığımız da tamam. Önce komşu ile küçükkuyu pazarına gidilir. 50 kg mis kokulu çanakkale domatesi alınır. Doğrucaaaa eve gelinir. Başlanır bir güzel kabuklar soyulup doğranmaya. Hepsi tencere üstünde yapılır kiiii suyu ziyan olmasın. Sonra tuz eklenip kaynatılır veee kavanozlanıp tersten kapatılıp bekletilir. Kışın keyifle yeniiirrrr. Afiyet bal şeker olsun..."
ATA DEMİRER
Ata Demirer yemek yaparken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. Demirer paylaşımın altına ise, 'Hayat dostlarla güzel' notunu düştü.Çektiği videoda balık pişiren 46 yaşındaki oyuncu, takipçilerine tarif verirken şu sözleri dile getirdi: "Efendim bugün fena kavurma yapıyoruz. Gel bak gel faciayı gör. Burada cinayet var şu an. Ama balığın hakkını vermek lazım. O yüzden biraz öldürdükten sonra muhakkak kapak kapatacağız. Azcıkta ev salçası koyalım mı sevgili misafirler?"
CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI
Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı Roma'da sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, sosyal medyada birbirinden romantik paylaşımlara imza attı. Caner Erkin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Kendimi buldum seninle... Senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle... Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum... Kadınım iyi ki varsın!"Şükran Ovalı ise evde çekilen fotoğrafı "Gülmelerimiz karışsın birbirine... Vazgeçmeyelim ne bizden, ne gülümsemekten... iyi ki buldun beni! Sabrettin ,vazgeçmedin ... Seni tanıdığım her ana şükürler olsun... Çok seviyorum seni eşim ,yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız.. Bir ömür sürsün sevgimiz" notu ile paylaştı.
22