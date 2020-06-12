Son dakika haberi: Emre Kınay'ın olaylı gecesi

Emre Kınay’ın keyifli başlayan gecesi tatsız bitti. Ünlü oyuncu, “Saat 24.00’ü geçtiği halde mekandasınız, belediye başkanı seçilmiş olsaydınız bu duruma müsaade eder miydiniz?” diye soran muhabire tepki gösterdi. Çıkan tartışma büyüdü, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
Emre Kınay önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kurallara göre mekanın saat 24.00’te kapanması gerekiyordu, ancak ekip gece yarısını geçmesine rağmen sohbete devam etti.
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Bir televizyon muhabirinin söz konusu yasakla ilgili sorduğu soru, Kınay’ı çok sinirlendirdi.
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SANA MI SORACAĞIM!
Muhabir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kadıköy belediye başkanlığına adaylığını koyan Emre Kınay’a “Saat 24.00’ü geçtiği halde mekandasınız, belediye başkanı seçilmiş olsaydınız bu duruma müsaade eder miydiniz?” diye sordu.
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Önce “Hesabı kapattım, tuvalete gittim geldim, şimdi de eve gidiyorum” diye açıklama yapan ünlü oyuncu, daha sonra sinirlerine hakim olamadı, “Sana mı soracağım?” diyerek muhabirin üzerine yürüdü.
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Diğer basın mensupları araya girerek Kınay’ı sakinleştirmeye çalıştı. Her iki taraf da karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu.
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Emre Kınay’ın mekandan taksiyle ayrılmasının ardından, kız arkadaşı da başka bir taksiye binerek uzaklaştı.
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşesinde magazin muhabirini maaşı üzerinden aşağılayan Emre Kınay'ı yazdı....