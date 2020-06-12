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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 07:03,

Son dakika haberi: Emre Kınay'ın olaylı gecesi

Emre Kınay’ın keyifli başlayan gecesi tatsız bitti. Ünlü oyuncu, “Saat 24.00’ü geçtiği halde mekandasınız, belediye başkanı seçilmiş olsaydınız bu duruma müsaade eder miydiniz?” diye soran muhabire tepki gösterdi. Çıkan tartışma büyüdü, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Emre Kınay önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kurallara göre mekanın saat 24.00’te kapanması gerekiyordu, ancak ekip gece yarısını geçmesine rağmen sohbete devam etti.

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Bir televizyon muhabirinin söz konusu yasakla ilgili sorduğu soru, Kınay’ı çok sinirlendirdi.

3SANA MI SORACAĞIM
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SANA MI SORACAĞIM!

Muhabir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kadıköy belediye başkanlığına adaylığını koyan Emre Kınay’a “Saat 24.00’ü geçtiği halde mekandasınız, belediye başkanı seçilmiş olsaydınız bu duruma müsaade eder miydiniz?” diye sordu.

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Önce “Hesabı kapattım, tuvalete gittim geldim, şimdi de eve gidiyorum” diye açıklama yapan ünlü oyuncu, daha sonra sinirlerine hakim olamadı, “Sana mı soracağım?” diyerek muhabirin üzerine yürüdü.

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Diğer basın mensupları araya girerek Kınay’ı sakinleştirmeye çalıştı. Her iki taraf da karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu.

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Emre Kınay’ın mekandan taksiyle ayrılmasının ardından, kız arkadaşı da başka bir taksiye binerek uzaklaştı.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşesinde magazin muhabirini maaşı üzerinden aşağılayan Emre Kınay'ı yazdı....

8GÜYA SOSYALİST EMRE KINAY MUHABİR MAAŞINI AŞAĞILIYOR
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GÜYA SOSYALİST EMRE KINAY MUHABİR MAAŞINI AŞAĞILIYOR

BEYAZ TV muhabiri, bir mekân çıkışında Emre Kınay’a mikrofon uzatıp soruyor:

“Gece saat 24.00’ü geçtiği halde mekândasınız. Belediye başkanı seçilseydiniz böyle bir duruma müsaade eder miydiniz?”

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Emre Kınay’ın bu soruya karşı yaptıkları şunlar:

Köpürme... Kabalaşma... “Tutmayın beni” havaları... Bağırma... Çağırma... “Sen kimsin” diye çıkışma... Muhabirin üzerine yürüme...

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Fakat ben bunlardan ziyade, Emre Kınay’ın muhabiri aşağılarken söylediği şu cümlelere takıldım:

“Bu maaşa yapılacak iş değil bu. Gel benimle çalış, kimse saat kaçta dışarıda olacağıma karışmıyor. Annem, babam karışmıyor, sen kimsin geri zekâlı!”

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Kendisine sürekli “efendim” diye hitap eden, terbiyesini hiç bozmayan, “siz” demekten asla kaçınmayan magazin emekçisi bir muhabiri...

Maaşı üzerinden aşağılayan, görgüsüz bir komprador edasıyla “Gel sana iş vereyim” diye küçümseyen ve ağır hakaret eden bu Emre...

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“Ben sosyalistim” falan diye hava basan Emre değil mi?

Azıcık mürekkep yalamış tipik kapitalistlerin kendilerini sosyalist sanmalarından illallah!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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