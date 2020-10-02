Rezillik artık sınırları aştı...

KUMPASI MAALESEF GÖREMEDİM ESKİ futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur’la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne süren Aşık, şikâyetçi olmuştu. Sarnıç ise iddiaları kabul etmemişti. Yaşanan olaylardan sonra basın açıklaması yapan Aşık’ın ardından Sarnıç da sessiz kalmadı. Önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yağmur Sarnıç, ardından Uçankuş TV’de yayınlanan “Hayatın İçinden” programına katıldı. Emre Aşık’ın “Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. Etrafımda uyaranlar, ailem, arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım” sözleri ön plana çıkmıştı. Instagram hesabından açıklama yapan Yağmur Sarnıç, “İstediğiniz kadar iftira atın umurumda değil. Sırf bazı konuları ayyuka çıkartmayayım diye yapıyorsunuz ama bilenler zaten biliyor. Erdi denilen şahısla birlikte hareket ettiğiniz ortada” dedi.