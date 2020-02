Emrah'ın oğlu Tayfun'dan duygulandıran sözler: 'Aramızdaki bağ bir imzayla bitti...'

"Benim bugüne kadar her şeyi annem ve dedemle geçti. Hastalığım... İlkokulum... Ortaokulum... Her şeyim! Buradayken düşünme fırsatım daha çok oluyor. Onların yokluğu, özlemi her geçen gün beni daha da farklı bir insan yapıyor. Dedem ile baba gibi büyüdüm. Onunla 9 yaşına kadar aynı yatağı paylaştım. 4-5 yaşına kadar baba olarak onu bildim. Akşam eve geldiğimde kapıyı dedem açardı ve ben ona koşardım. Dedem beni oğlu yerine koydu dayım trafik kazasında öldüğü için... "