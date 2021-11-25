Emrah Yılmaz kimdir? Metro saldırganının 23 adet suç kaydı ortaya çıktı
İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki görüntüler infiale neden olmuştu. Kadınlara bıçak çekip sinkaflı sözler sarf eden kişinin Emrah Yılmaz olduğunu ortaya çıktı. Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan Emrah Yılmaz, "silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı. Peki, Emrah Yılmaz kimdir?
İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın Emrah Yılmaz olduğu tespit edildi.
EMRAH YILMAZ KİMDİR?
Metrodaki görüntüleriyle tepki çeken Emrah Yılmaz, 1989 doğumlu. Astım hastası olduğu için maske takmayan kadına tepki gösterdiğini belirten Yılmaz'ın 23 ayrı suç dosyası bulunuyor. Gözaltına alınan Emrah Yılmaz'ın yapılan incelemesinde uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 23 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.