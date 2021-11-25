Emrah Yılmaz kimdir? Metro saldırganının 23 adet suç kaydı ortaya çıktı

EMRAH YILMAZ KİMDİR?

Metrodaki görüntüleriyle tepki çeken Emrah Yılmaz, 1989 doğumlu. Astım hastası olduğu için maske takmayan kadına tepki gösterdiğini belirten Yılmaz'ın 23 ayrı suç dosyası bulunuyor. Gözaltına alınan Emrah Yılmaz'ın yapılan incelemesinde uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 23 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.