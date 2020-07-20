MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEmrah boşanıyor!
GeriMagazin Emrah boşanıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 08:50,

Emrah boşanıyor!

Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan’a boşanma davası açtı. Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvuran şarkıcı dosyaya gizlilik kararı aldırdı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Emrah Erdoğan, 2014’ün haziran ayında evlendiği Sibel Erdoğan’dan boşanma kararı aldı. Ünlü şarkıcı, boşanma dilekçesini geçtiğimiz hafta avukatı Merve Fidan ile Bodrum Aile Mahkemesi’ne iletti.

2
Abone Olgoogle-news

Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcının eşinden hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi. Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift, o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları var.

4
Abone Olgoogle-news
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi