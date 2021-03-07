Emniyet'in 'zorlu ikili'si... Nefes kesen kareler

BOŞ KOVANI TEK SEFERDE ORTASINDAN DELDİ Uzun namlulu silah ve tabancaları ustaca kullanan 'zorlu ikili', meslektaşlarına da örnek oluyor. Nisa Aydın, işini severek yaptığını ve mesleğine gönül verdiğini anlatırken Osman Demirtaşlar ise evinde dahi kas hafızasını geliştirmek için güvenlik önlemleri alınmış özel odasında, boş silahıyla taktik çalıştığını söyledi.