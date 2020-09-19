Teknoloji Foto: AP / İHA / hurriyet.com.tr Haber Giriş: 19 Eylül 2020 - 06:50 | 19 Eylül 2020 - 06:53

Emniyet kemerlerinde yeni dönem resmen başlıyor!

Bazı buluşlar var ki hayatımızın her alanında işimizi kolaylaştırıyor; ancak dünyada pek çok insanın bu çılgın buluşlardan haberi yok.