Emniyet kemerlerinde yeni dönem resmen başlıyor!

Gelecekte araçlar daha da hızlanacak; yayalarla olası kaza riski de artacak. Yıllar önce Çinli tasarımcının geliştirdiği hologram teknolojisi konsepti gerçek olduğunda kırmızıda geçmek çok daha güç olacak! Yolun iki yanına koyulan sistem, yayalar geçtiği sırada hologram görüntüyü yola yansıtacak ve olası kazaların önüne geçilecek.
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Tersi ayna olan ütü masası
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Bir diğer konsept... Yeni nesil trafik ışıkları... Bakalım bir gün Türkiye'de görebilecek miyiz?
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Kahve tutan şemsiye
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Diş macunu sıkacağı
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Scooter bebek arabası
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Priz sıkıntısına son veren çoklayıcı
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Limon spreyi
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Hangi kıyafetler nerede sorusu tarihe karışacak
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Pizza kesmek için en ideal yöntem
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Kolçak masası
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Kedisini düşünenler için özel bir masa
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Spagettiyi kaydırmayan çatal
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Banyoda göz yanmasına son veren başlık
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Koltuk altında kedi hamağı
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Kilitli kahve kupası
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Elinizi değil soğanı kesmenizi sağlayan araç
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Kapak açabilen yüzük
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Yağmurdan sonra ıslak zeminde oturmak istemeyenler için çift yüzlü bank
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İçecek asmak için mini raf
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Neon ışıklarla suyunuz böyle aksın ister misiniz?
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Portatif çamaşır makinası
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Duş alırken müzik dinlenmesine imkan veren hoparlör
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1 yıl boyunca kullanılabilen tıraş bıçağı
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Her diliminde ayrı bir tat pişirebileceğiniz kek kalıbı
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Tozları içinde saklayabilen faraş
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Kum saati şeklinde trafik lambası... Sarı ışık yok, yeşil kum saati bittiğinde kırmızı kum saatini beklemeye başlıyorsunuz!
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Hazır bantlı makas
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Bu ürüne sahipseniz, kitap okurken ellerinizi kullanmak zorunda değilsiniz
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Akıllı telefonunuzun ucuna bağlanan bir ateş ölçer. Böylece ateşinizle ilgili verileri saklayabileceksiniz
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Artık çay tabağına ihtiyacınız yok!
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Merdivenlerden inmek yerine saniyeler içinde kaymak hem eğlenceli hem de hızlı bir çözüm!
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İnsanda çöp kutusuna basket atma hevesi uyandırmasından dolayı kullanışlı bir fikir...
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Bu çantayla yağmura yakalansanız da artık fark etmeyecek!
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Telefonunuzu bir de böyle şarj etmeyi deneyin!
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Bu tarağı temizlemek oldukça kolay!
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Fermuar tasarımındaki bu kulaklık da oldukça hoş bir görüntü sunuyor.
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Zeminin kaygan olduğunu göstermek adına muz kabuklu uyarı tabelaları...