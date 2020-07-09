Teknoloji Foto: AP / İHA / hurriyet.com.tr Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 01:59 , 09 Temmuz 2020 - 01:59

Emniyet kemeri de teknolojiye uydu! Görürseniz şaşırmayın

Bazı buluşlar var ki hayatımızın her alanında işimizi kolaylaştırıyor; ancak dünyada pek çok insanın bu çılgın buluşlardan haberi yok.