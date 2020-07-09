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HaberlerTeknoloji HaberleriEmniyet kemeri de teknolojiye uydu! Görürseniz şaşırmayın
GeriTeknoloji Emniyet kemeri de teknolojiye uydu! Görürseniz şaşırmayın
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Hürriyet
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Teknoloji
Foto: AP / İHA / hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 01:59,

Emniyet kemeri de teknolojiye uydu! Görürseniz şaşırmayın

Bazı buluşlar var ki hayatımızın her alanında işimizi kolaylaştırıyor; ancak dünyada pek çok insanın bu çılgın buluşlardan haberi yok.

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Araçlarda emniyet kemerleri değişiyor; otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden birinin geliştirdiği yeni nesil emniyet kemerinin en büyük marifeti bakın ne?

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Öncelikle arabaya biniyor ve her zamanki gibi emniyet kemerinizi bağlıyorsunuz.

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Dışarıdan bakıldığında sıradan bir emniyet kemerinden farkı yok; ancak mahareti içinde gizli!

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Herhangi bir kaza anında hava yastığıyla donatılan bu kemerler şişiyor ve hayat kurtarıyor! Otomotiv şirketleri, yıllardır bu konseptin üzerinde çalışıyor.

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Çılgın buluşların bolca çıktığı Japonya'dan bambaşka bir yaratıcılık örneği daha... Japon kız yaptı, eline dikkat!

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Çanta haline gelebilen şemsiyeymiş!

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Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş...

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USB girişleri de bulunan prizler...

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Bu prizlerin bazı modellerinde gece ışığı dahi bulunuyor.

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Yaratıcı bir çözüm daha... Uzayan priz!

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Spagetti için porsiyon ölçer (Soldaki ölçek atlar için)

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Banyo aynaları için buhar silici

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Yumurtanın sarısını şipşak alabilen silikon balık.

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Yeniden kullanılabilir mum

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Gelecekte araçlar daha da hızlanacak; yayalarla olası kaza riski de artacak. Yıllar önce Çinli tasarımcının geliştirdiği hologram teknolojisi konsepti gerçek olduğunda kırmızıda geçmek çok daha güç olacak! Yolun iki yanına koyulan sistem, yayalar geçtiği sırada hologram görüntüyü yola yansıtacak ve olası kazaların önüne geçilecek.

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Tersi ayna olan ütü masası

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Bir diğer konsept... Yeni nesil trafik ışıkları... Bakalım bir gün Türkiye'de görebilecek miyiz?

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Kahve tutan şemsiye

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Diş macunu sıkacağı

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Scooter bebek arabası

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Priz sıkıntısına son veren çoklayıcı

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Limon spreyi

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Hangi kıyafetler nerede sorusu tarihe karışacak

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Pizza kesmek için en ideal yöntem

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Kolçak masası

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Kedisini düşünenler için özel bir masa

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Spagettiyi kaydırmayan çatal

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Banyoda göz yanmasına son veren başlık

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Koltuk altında kedi hamağı

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Kilitli kahve kupası

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Elinizi değil soğanı kesmenizi sağlayan araç

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Kapak açabilen yüzük

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Yağmurdan sonra ıslak zeminde oturmak istemeyenler için çift yüzlü bank

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İçecek asmak için mini raf

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Neon ışıklarla suyunuz böyle aksın ister misiniz?

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Portatif çamaşır makinası

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Duş alırken müzik dinlenmesine imkan veren hoparlör

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1 yıl boyunca kullanılabilen tıraş bıçağı

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Her diliminde ayrı bir tat pişirebileceğiniz kek kalıbı

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Tozları içinde saklayabilen faraş

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Kum saati şeklinde trafik lambası... Sarı ışık yok, yeşil kum saati bittiğinde kırmızı kum saatini beklemeye başlıyorsunuz!

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Hazır bantlı makas

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Bu ürüne sahipseniz, kitap okurken ellerinizi kullanmak zorunda değilsiniz

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Akıllı telefonunuzun ucuna bağlanan bir ateş ölçer. Böylece ateşinizle ilgili verileri saklayabileceksiniz

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Artık çay tabağına ihtiyacınız yok!

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Merdivenlerden inmek yerine saniyeler içinde kaymak hem eğlenceli hem de hızlı bir çözüm!

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İnsanda çöp kutusuna basket atma hevesi uyandırmasından dolayı kullanışlı bir fikir...

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Bu çantayla yağmura yakalansanız da artık fark etmeyecek!

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Telefonunuzu bir de böyle şarj etmeyi deneyin!

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Bu tarağı temizlemek oldukça kolay!

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Fermuar tasarımındaki bu kulaklık da oldukça hoş bir görüntü sunuyor.

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Zeminin kaygan olduğunu göstermek adına muz kabuklu uyarı tabelaları...

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