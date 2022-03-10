Emlak vergisi ödemesi ne zaman yapılacak? İşte 2022 ödeme tarihleri

2022 yılının başlaması ile birlikte vergi ödemeleri de gündeme geldi. Taşınmaz sahibi vatandaşların yılda iki taksit olarak ödediği emlak vergisi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Pek çok vatandaş, 2022 yılının ilk taksitini ne zaman ödeyeceğini sorguluyor. İşte, 2022 emlak vergisi ödeme takvimi...
Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.
Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.
Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.