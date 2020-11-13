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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 22:19 | 

Emlak vergisi ödemesi ne zaman? İşte tarih bilgisi

Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, 2020 yılının sonlarına gelinmesiyle birlikte, emlak vergisi ödemelerinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, taksitli ya da tek seferde belirlenen tarihlere de ödenebiliyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ödeniyor?

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Emlak vergisi ödeme tarihleri kasım ayı ile birlikte merak konusu oldu. Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan emlak vergisinin hangi tarihler arasında ödenmesi gerektiği, emlak vergisi ödemekle yükümlü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, emlak vergisi ödeme tarihleri...

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Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

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Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

4EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR
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EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.

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