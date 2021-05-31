Emlak vergisi ödemesi ne zaman bitecek? Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte 2021 emlak vergisi ödeme tarihi
Emlak vergileri, yılda iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiği biliniyor. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanıyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ödenir?
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Emlak vergisi ödemelerinde son günler geldi. Emlak Vergisi'nin 2021 ilk taksitinin ödemesinde son tarihin yaklaştığını belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı. Emlak vergisi mükellefleri de son ödeme tarihini merak ediyor. İşte, 2021 emlak vergisi ödeme tarihi..
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SON GÜN NE ZAMAN?
Türkiye’de uygulanan en yaygın ve eski vergilerden olan emlak vergisinin esasında servet vergisi olduğunu söyleyen Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, “2020 sonu itibari ile bina, arsa ve arazi sahipleri, mayıs ayının sonuna kadar emlak vergisinin ilk taksitini ödemek zorundadır. Ödemeler, doğrudan belediye veznesinden, belediyenin banka hesabından veya internet sitesinden yapılabilir” dedi.
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GECİKME ZAMMI
Pandemi nedeniyle devam eden tam kapanma döneminde emlak vergisinin iptal veya ödeme süresinde değişiklik olmadığını hatırlatan Yayla, “Zamanında ödenmemesi durumunda mükelleflerden gecikme zammı alınacaktır. Bu kapsamda bu ay içerisindeki kapama ve bayram tatillerini düşündüğümüz zaman mükelleflerin ödemelerini kontrol edip itiraz edebilecekleri süreleri oldukça kısıtlı kalmış bulunmaktadır” diye konuştu.
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2020 YILINDA TAŞINMAZ ALANLAR VERGİ ÖDEMEK ZORUNDA
Kişilerin bulunduğu belediyeye ödeme yapacağını söyleyen Yayla, “İntifa hakkına sahip olanlar haricinde emlak vergisini prensip itibariyle bina, arsa ve arazinin malikleri öder. Ancak intifa hakkı sahipleri varsa ödeme yükümlülüğü intifa hakkı sahibi mükellef olup bu kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir. 2021 yılı içerisinde bu taşınmazları satın alanlar emlak vergisini ödemek zorunda değillerdir. Ancak, 2020 yılında taşınmaz olanların emlak vergisi yükümlülükleri başlamış olup 2021 yılı içerisinde emlak vergisini ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; 2020 yılında bu taşınmazları satın alanların cezai yaptırımla karşılaşmamak adına mutlaka bağlı oldukları belediyeye emlak vergisi bildirimini vermiş olmaları ve vergilerini süresinde ödemeleri lazım. Bildirimde henüz bulunmamış mükelleflerin bildirimlerini bir an önce yapmaları faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.
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BİRİNCİ TAKSİT MAYIS, İKİNCİ TAKSİT KASIM SONU
Vergi zamanında ödenmezse aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacağını hatırlatan İlyas Emre Yayla, “2021 yılında emlak vergisi iki eşit taksitte ödenecektir. Verginin birinci taksitin mayıs, ikinci taksitin kasım sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olup mükellefler isterlerse tek taksitte vergisini ödeyebilir ancak vergide herhangi bir indirim olmayacaktır. Fakat vergi süresi içinde ödenmezse, aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacaktır. Ayrıca, ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı'nın da emlak vergisi taksitleri ile ödenmesi zorunlu” diye konuştu.
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VERGİ NASIL ÖDENECEK?
Verginin ödenmesine ilişkin bilgi veren Yayla, “Belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi belediyenin banka hesabına yatırılabilir, internet sitesi üzerinden kredi kartı ile veya posta çeki ile ödenebilir” ifadelerini kullandı.