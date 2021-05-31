Emlak vergisi ödemesi ne zaman bitecek? Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte 2021 emlak vergisi ödeme tarihi

2020 YILINDA TAŞINMAZ ALANLAR VERGİ ÖDEMEK ZORUNDA Kişilerin bulunduğu belediyeye ödeme yapacağını söyleyen Yayla, “İntifa hakkına sahip olanlar haricinde emlak vergisini prensip itibariyle bina, arsa ve arazinin malikleri öder. Ancak intifa hakkı sahipleri varsa ödeme yükümlülüğü intifa hakkı sahibi mükellef olup bu kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir. 2021 yılı içerisinde bu taşınmazları satın alanlar emlak vergisini ödemek zorunda değillerdir. Ancak, 2020 yılında taşınmaz olanların emlak vergisi yükümlülükleri başlamış olup 2021 yılı içerisinde emlak vergisini ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; 2020 yılında bu taşınmazları satın alanların cezai yaptırımla karşılaşmamak adına mutlaka bağlı oldukları belediyeye emlak vergisi bildirimini vermiş olmaları ve vergilerini süresinde ödemeleri lazım. Bildirimde henüz bulunmamış mükelleflerin bildirimlerini bir an önce yapmaları faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.