Emlak vergisi ödemeleri ne zamana kadar devam edecek?
Konut ya da iş yeri sahiplerinin her yıl belirli dönemlerde ödemek zorunda olduğu emlak vergisinin 2. Taksit dönemi merak konusu oldu. Takvime göre, 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemelerinin son günü yaklaşıyor. Peki, Emlak vergisi ödemeleri ne zamana kadar devam edecek?
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Emlak vergisi ödemeleri her yıl 2 taksitle gerçekleşiyor. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerin, 2020 yılı ikinci taksiti son ödeme günü 30 Kasım olacak. Bazı bankalar üzerinden de emlak vergisi ödemesi yapılabiliyor. Anlaşmalı olan bankaların internet şubelerinden işleminizi yapabilirsiniz.
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EMLAK VERGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.
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EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi ödemesi için ilk olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir.
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Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.
TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.
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"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar TL gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz."