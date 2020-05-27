Emlak vergisi ödemeleri ertelendi mi? Emlak vergisi nasıl ödenir?
Her yıl belirli dönemlerde ödenen emlak vergisi için gözler ödeme takvimine çevrildi. Zamanın sona ermeye başlaması ile birlikte pek çok vatandaş, 'Emlak vergisi ödemeleri ertelendi mi?' sorusu ile konuya yanıt aramaya başladı. Peki, Gelirler İdaresi Başkanlığı'na yapılacak olan ödemeler çerçevesinde emlak vergisi ödemeleri ertelendi mi? İşte, ödemelerin yapılacağı tarih hakkında bazı bilgiler
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1
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Konut ya da iş yeri sahiplerinin her yıl belirli dönemlerde ödemek zorunda olduğu emlak vergisi için ilk taksit zamanı sona eriyor. 2020 Mayıs ayı içerisinde ödenecek olan emlak vergisi kapsamında herhangi bir erteleme durumunun olup olmadığını merak eden vatandaşlar, emlak vergisi ödemeleri ertelendi mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, emlak vergisi ödemeleri ertelendi mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?
2020 emlak vergisi ilk taksit ödemelerinin ertelenmesi yönünde herhangi bir bilgi yer almıyor.
Dolayısıyla emlak vergisinin ay sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.
İlk taksitinin mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ise kasım sonuna kadar ödenebiliyor.
3
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Bina, arsa ve arazilerin emlak vergi değeri (matrahı) geçen yıla göre, yüzde 11.29 oranında artırıldı. ‘Yeniden değerleme oranının yarısı’ kadar artırılan rayiç değerler üzerinden, gayrimenkullerin 2020 emlak vergisi ödenecek.
4
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Konut sahipleri, yeni emlak vergi değerinin binde 1’i (büyükşehirlerde binde 2’si) oranında vergi ödeyecekler. İşyeri sahipleri emlak vergi değerinin binde 2’si (büyükşehirlerde binde 4’ü) oranında emlak vergisi ödeyecekler. Vergi ödememe hakkına sahip mülk sahipleri de var…