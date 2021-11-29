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Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 12:13 | 

Emlak vergisi ödeme tarihi ne zaman bitiyor? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama ekranı

Emlak vergisi ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Emlak vergisi ödemeleri her sene belirli tarihlerde yapılıyor. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet aracılığı ile gerçekleştiriyorlar. Peki, emlak vergisi ödeme tarihi ne zaman bitiyor?

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Emlak vergisi ödemeleri iki taksit şeklinde yapılıyor. Emlak vergisinin 2. Taksit ödemeleri 1 Kasım’da başladı ve 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabiliyor. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkün.
2EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süreç 1 Kasım’da başladı ve 30 Kasım’da sona erecek.

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.
3EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA EKRANI Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür. E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Emlak vergisi ödemesini e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) linkine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bazı bankalar üzerinden de emlak vergisi ödemesi yapılabiliyor. Anlaşmalı olan bankaların internet şubelerinden işleminizi yapabilirsiniz.
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