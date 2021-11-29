Emlak vergisi ödeme tarihi ne zaman bitiyor? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama ekranı

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir.Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür. E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Emlak vergisi ödemesini e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) linkine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.Bazı bankalar üzerinden de emlak vergisi ödemesi yapılabiliyor. Anlaşmalı olan bankaların internet şubelerinden işleminizi yapabilirsiniz.