Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte 2022 emlak vergisi yatırma tarihleri
Nisan ve Kasım aylarında ödenen emlak vergileri, şu günlerde pek çok vatandaşın gündeminde ilk sıralarda. Nisan ayında 2021 emlak vergisinin ilk etabını ödeyen ev sahipleri, bu yılın son taksidi için araştırmalarına hız verdi. Peki, emlak vergisi ne zaman ödenir?
Emlak vergisi ödemeleri, şu günlerde konut sahiplerinin merak ettikleri hususlar arasında yer alıyor. Tapulu konutları için her yıl belli aralıklara ödeme yapan ev sahipleri, söz konusu vergi ödemelerinin 2021'de ne zaman sona ereceğini ve ödemeler için belirlenen tarih aralığını sorguluyor. İşte, emlak vergisi ödemeleri hakkında bilgiler...
EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süreç 1 Kasım’da başladı ve 30 Kasım’da sona erecek. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.
EMLAK VERGİSİ NEDİR?
Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.