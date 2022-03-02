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Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte 2022 emlak vergisi ödeme takvimi

#Emlak Vergisi#Vergi Ödeme

2022 yılının başlaması ile birlikte vergi ödemeleri de gündeme geldi. Taşınmaz sahibi vatandaşların yılda iki taksit olarak ödediği emlak vergisi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Pek çok vatandaş, 2022 yılının ilk taksitini ne zaman ödeyeceğini sorguluyor. Peki, 2022 emlak vergisi ne zaman ödenir?

1/3Emlak vergisi ne zaman ödenir İşte 2022 emlak vergisi ödeme takvimi

Emlak vergileri, her yıl iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiği biliniyor. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanıyor. İşte, 2022 emlak vergisi ödeme takvimi...

2/3ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

3/3EMLAK VERGİSİ NEDİR

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.

 

 

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#Emlak Vergisi#Vergi Ödeme