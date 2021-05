Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi ödemesi ne zaman bitecek? İşte 2021 emlak vergisi ödemelerinde son bilgiler

EMLAK VERGİSİ TUTARI Emlak vergisinin belli bir maktu tutarı bulunmadığını aktaran Yayla, “Vergi, her dört yılda bir takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak belediyeler tarafından tarh edilmekte olup taşınmazın şu an ki değerinin emlak vergisinin belirlenmesinde bir önemi bulunmamaktadır. Belediyeler tarafından son takdirler 2018-2021 yılları için geçerli olmak üzere 2017 yılında yapılmış olup, mükellefler bu tutarı belediyelerden öğrenebilecektir. 2021 yılı emlak vergisi tutarı belediyeler tarafından tarh edilmiş olup, internet sayfasından bu tutar görülebilecektir. Ancak, mükellefler 2020 yılında ödedikleri emlak vergisini yeniden değerleme oranının (yani yüzde 9,11'in) yarısı olan yüzde 4,555 oranında artırarak (yani 1,04555 katsayısıyla çarparak) 2021 yılında ödeyecekleri toplam emlak vergisi tutarını hesaplayıp kontrol etmeleri ve varsa itirazlarını bir an önce yapmaları faydalı olacaktır” dedi.