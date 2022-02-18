Emlak vergisi hangi tarihe ödenir? 2022 emlak vergisi tarihleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Akdenizde felaket Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattıAkdeniz'de felaket! Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattı #Yunanistan
Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...#RUSYA
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Kremlinde kritik zirve... Putinden Ukraynaya çağrı: Kievin yapması gereken tek şey...Kremlin'de kritik zirve... Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Kiev'in yapması gereken tek şey...#Putin
Yunanistanda yolcu gemisinde yangın İçinde çok sayıda Türk de vardıYunanistan'da yolcu gemisinde yangın! İçinde çok sayıda Türk de vardı#Yunanistan
Eski futbolcu Sezer Öztürk hakim karşısındaEski futbolcu Sezer Öztürk hakim karşısında#Sancaktepe
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım#Demet Özdemir
Vahşice katledilen Sıla Şentürkün babasından açıklamaVahşice katledilen Sıla Şentürk'ün babasından açıklama#Giresun
İstanbul için uyarı yapılmıştı Şaşırtan manzara...İstanbul için uyarı yapılmıştı! Şaşırtan manzara...#İstanbul
Mucize kurtuluş Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldıMucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı#ABD
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?#Rus Gribi
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
HABERLEREkonomi Haberleri

Emlak vergisi hangi tarihe ödenir? 2022 emlak vergisi tarihleri

#Emlak Vergisi#2022 Emlak Vergisi#Vergi Tarihleri

Emlak vergisi için tarihler belli oldu. 2022 yılının başlaması ile birlikte vergi ödemeleri de gündeme geldi. Taşınmaz sahibi vatandaşların yılda iki taksit olarak ödediği emlak vergisi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Pek çok vatandaş, 2022 yılının ilk taksitini ne zaman ödeyeceğini sorguluyor. İşte, emlak vergisi ödeme takvimi...

1/4Emlak vergisi hangi tarihe ödenir 2022 emlak vergisi tarihleri

Emlak vergileri, her yıl iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiği biliniyor. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanıyor. Peki, 2022 emlak vergisi ne zaman ödenir?

2/4EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

3/4Emlak vergisi hangi tarihe ödenir 2022 emlak vergisi tarihleri

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

4/4EMLAK VERGİSİ NEDİR

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emlak Vergisi#2022 Emlak Vergisi#Vergi Tarihleri