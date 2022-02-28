EMLAK VERGİSİ: 2022 emlak vergisi ödeme ve taksitlendirme tarihleri nedir? İşte emlak vergisi detayları

Emlak vergileri, her yıl iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiği biliniyor. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanıyor. Peki, 2022 emlak vergisi ne zaman ödenir?