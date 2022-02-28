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EMLAK VERGİSİ: 2022 emlak vergisi ödeme ve taksitlendirme tarihleri nedir? İşte emlak vergisi detayları

#Emlak Vergisi#2022 Emlak Vergisi#Vergi Tarihleri

Emlak vergisi için tarihler belli oldu. 2022 yılının başlaması ile birlikte vergi ödemeleri de gündeme geldi. Taşınmaz sahibi vatandaşların yılda iki taksit olarak ödediği emlak vergisi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Pek çok vatandaş, 2022 yılının ilk taksitini ne zaman ödeyeceğini sorguluyor. İşte, emlak vergisi ödeme takvimi...

1/5EMLAK VERGİSİ: 2022 emlak vergisi ödeme ve taksitlendirme tarihleri nedir İşte emlak vergisi detayları

Emlak vergileri, her yıl iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiği biliniyor. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanıyor. Peki, 2022 emlak vergisi ne zaman ödenir?

2/5EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

3/5EMLAK VERGİSİ: 2022 emlak vergisi ödeme ve taksitlendirme tarihleri nedir İşte emlak vergisi detayları

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

4/5EMLAK VERGİSİ NEDİR

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir.

5/5EMLAK VERGİSİ: 2022 emlak vergisi ödeme ve taksitlendirme tarihleri nedir İşte emlak vergisi detayları

Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.

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