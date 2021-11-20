Emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman bitiyor? Emlak vergisi ödemesi hesaplama bilgisi

Emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitecek sorusu, bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklara sahip olan vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Mülkü, cinsi, genişliği ve lokasyonuna göre değişen emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başladı. Her yıl güncellenen Emlak Vergisi ödemeleri tek ya da iki taksit şeklinde ödenirken, gözler son ödeme tarihine çevrildi. Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, ödeme işlemlerin banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden yapacaklar. Taksitli ödemeler 30 Kasım'da sona erecek.