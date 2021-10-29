Emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman 2021? Emlak vergisi ödemelerinden kimler muaf? İşte tüm detaylar
Emlak vergisi ödemeleri için tarih yaklaşıyor. Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan emlak vergisi ile mükellefler 2. taksit ödemelerini, Gelirler İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) üzerinden, E-Devlet kapısı ya da EFT/Havale kredi kartı ile yapabilecekler. Sadece konutlar için emlak vergisinden muaf olanlar ödeme yapmazken, belirlenen tarihe kadar vergilerini yatırmayanlar ise cezai duruma düşecek. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman? İşte, 2021 emlak vergisi ödeme tarihi ve muaf olan kişiler.
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Emlak vergisi ödemeleri ne zaman sorusu milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Mülkü, cinsi, genişliği ve lokasyonuna göre değişen emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başlıyor. Taksitle ödeme yapmak isteyenler için başlayan süreç 30 Kasım'da sona erecek. Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, ödeme işlemlerin banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden yapacaklar. Öte yandan bu sene içerisinde gayrimenkul alanlar 2022 yılında ödemeye başlayacak.
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EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başlıyor. Taksitle ödeme yapmak isteyenler için başlayan süreç 30 Kasım'da sona erecek.
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KİMLER MUAF OLACAK?
- 2021 yılında satın alınan bir mülk için sahip olunan tapu bedeli ve kimlik ile beraber mülkün bağlı bulunduğu ilçe belediyesine gidilerek beyanda bulunulması gerekiyor.
- Emlak vergisinden muaf olunan bazı durumlar bulunuyor. Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri bulunmayan emekliler, geliri olmadığını belgeleyenler, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, ile Gaziler, engelliler, vefat etmiş emeklilerin yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf tutulmuşlardır.
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Bu muafiyet durumu sadece konutlar için geçerlidir. Diğer mülk türleri muafiyetten faydalanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için ilgili belediyelere gerekli evraklar ile başvuru yapılması gereklidir.
- Ayrıca muafiyet kapsamına giren kişilerin ücret, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, işyeri veya konut kira geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelir elde etmemesi gereklidir. Ancak 2021 yılı için 49 bin TL'yi geçmeyen gelirler muafiyetten faydalanmaya engel değildir.
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ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Emlak vergisi ödemesi gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye yapılmaktadır. Belediyelerin veznelerine gidilerek, EFT/Havale yoluyla ya da bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılması mümkün. Gayrimenkul sahibinin gayrimenkulden farklı bir şehirde bulunması halinde, ödemeler tüm belediyelerden yapılabilir.
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Bunun yanı sıra, Gelirler İdaresi Başkanlığı web sitesi (gib.gov.tr) üzerinden ve E-Devlet kapısı vasıtasıyla İnternet Vergi Dairesi üzerinden de yapılma imkânı bulunuyor. Öte yandan PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da emlak vergisi ödenmesinin mümkün.