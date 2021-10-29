Emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman 2021? Emlak vergisi ödemelerinden kimler muaf? İşte tüm detaylar

Bu muafiyet durumu sadece konutlar için geçerlidir. Diğer mülk türleri muafiyetten faydalanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için ilgili belediyelere gerekli evraklar ile başvuru yapılması gereklidir.



- Ayrıca muafiyet kapsamına giren kişilerin ücret, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, işyeri veya konut kira geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelir elde etmemesi gereklidir. Ancak 2021 yılı için 49 bin TL'yi geçmeyen gelirler muafiyetten faydalanmaya engel değildir.