Emir ile Barbaros birbirine girdi! MasterChef'te gergin anlar...

Bireysel dokunulmazlık oyununa giden kırmızı takım yarışmacıları eleme potasına gitmemek için kıyasıya mücadele etti. Uğur, Sefa, Eray ve Emir arasında geçen yarışmada en iyi tabağı yapan isim Uğur oldu. Uğur bir haftada iki dokunulmazlık oyununu kazanarak bu yıl bir ilke imza attı.