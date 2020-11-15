Emir ile Barbaros birbirine girdi! MasterChef'te gergin anlar...
MasterChef Türkiye'de dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kahramanmaraş'a giden ekip yörenin meşhur yemeklerini yaptı. 10 kişilik jürinin kararıyla dokunulmazlığı açık ara farkla kazanan takım belli oldu. İşte MasterChef'te öne çıkanlar...
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Kahramanmaraş yemekleri için ter döken yarışmacılar, özel konuklara sunum yapıp, tabakları için oy aldı. MasterChef'in ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım yapılan oylama sonucu belli oldu.
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Kahramanmaraş'ta yapılan MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta ikinci dokunulmazlığı kazanan Mavi Takım oldu.
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Bireysel dokunulmazlık oyununa giden kırmızı takım yarışmacıları eleme potasına gitmemek için kıyasıya mücadele etti. Uğur, Sefa, Eray ve Emir arasında geçen yarışmada en iyi tabağı yapan isim Uğur oldu. Uğur bir haftada iki dokunulmazlık oyununu kazanarak bu yıl bir ilke imza attı.
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OYLAMA SIRASINDA KAVGA
Üst üste iki dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda sinirler gerildi. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası oylamaya geçen kırmızı takımda büyük gerilim yaşandı.
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Eleme potasına gidecek ikinci ismi belirlemek için birbirlerine oy veren yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi. Takım kaptanı Emir ile Barbaros birbirine girdi!
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İki yarışmacı arasında başlayan sözlü tartışma sert ifadelerle kavgaya dönüştü. Emir Barbaros'a "Yol yapıyorsun, çok fazla konuşma" sözleriyle tepki gösterdi.
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Öte yandan ikilinin tartışmasında ismi geçen Eray'da tartışmaya dahil olurken Emir'e "Sana mı soracağım konuşup konuşmayacağımı" diyerek tepki gösterdi.
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Takım oylamasının sonucunda eleme potasına giden ikisi isim Eray oldu. Yarışmada ilk eleme adayı ise Barbaros olmuştu.