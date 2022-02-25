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Emir Ersoy kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Gökçe Bahadır ile evlenen Emir Ersoy'un hayatı ve biyografisi

#Emir Ersoy#Gökçe Bahadır#Düğün

Emir Ersoy ile ünlü oyuncu Gökçe Bahadır Alaçatı ‘da gerçekleşen törenle dünyevine girdi. Çiftin düğün töreninin ardından piyanist Emir Ersoy'un hayatı gündeme geldi. Türkiye'nin önde gelen müzisyen ve şarkıcılarıyla sahne çalışmalarına başlayan Emir Ersoy, Alpay'ın Küçük Bir Öykü adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi. Bengü, Burcu Güneş, Gülşen, Keremcem, Tarkan, Tuğba Özerk gibi isimlerle çalışan Ersoy, önemli başarılara imza attı. Peki, Emir Ersoy kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy'un hayatı.

1/4Emir Ersoy kimdir, kaç yaşında, mesleği ne Gökçe Bahadır ile evlenen Emir Ersoyun hayatı ve biyografisi

Emir Ersoy'un hayatı Gökçe Bahadır ile evlenmesinin ardından özellikle magazin takipçilerinin gündemine geldi. Calypso Kralı lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Emir Ersoy, tahsil yılları sırasında babasına sahnede eşlik ederek müzik hayatına başlamıştı. Latin, caz, pop, world, elektronik tarzlarda müzik yapan Ersoy, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye'deki ilk Senfonik Salsa konserini verdi.

2/4EMİR ERSOY KİMDİR

EMİR ERSOY KİMDİR?

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte Mojito adlı latin-jazz grubunu kurdular ve Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdiler. 2004 yılında Brezilya'dan Türkiye'ye gelen perküsyon topluluğu Banda Iyabas ve Brezilyalı şarkıcı Mariane Cidreira Reis ile konser performanslarını ve stüdyo kayıtlarını içeren birlikteliği oldu. Emir Ersoy, latin-jazz üzerine çalışmalarını sürdürdüğü yıllar boyunca birçok Türk pop sanatçısı, müzisyeni ve grubu ile de sahne çalışmalarına devam etti. Bunlar arasında Alpay, Bengü, Burcu Güneş, Cüneyt Akgün, Gülşen, Keremcem, Metin Ersoy, Saad Chemmari, Sibel Tüzün, Tarkan, Tuğba Özerk ve Vedat Sakman yer almaktadır.

3/4Emir Ersoy kimdir, kaç yaşında, mesleği ne Gökçe Bahadır ile evlenen Emir Ersoyun hayatı ve biyografisi

2007 yılında Almanya'da yaşayan Fas asıllı şarkıcı Saad Chemmari'nin Sahar, Gülcan Altan'ın Gülümser ve Cüneyt Akgün'ün Koyu adlı albümlerinin aranjörlüğünü üstlenen Emir Ersoy Cuban Portrait adını verdiği latin-jazz tarzındaki ilk albümünün kayıtlarını da 2008 yılının Şubat ayında tamamladı. Emir Ersoy, 2008 yılında Akın Eldes'in Aara Taksim ve İlkin Deniz'in Good Fellas adlı albümlerinin miks ve mastering lerini yaptı.

2009 yılında solo kariyerine daha fazla eğilen Emir Ersoy'un, Türkiye'nin ilk latin-caz albümü özelliğine sahip Cuban Portrait isimli albümü Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya sürüldü. Ayrıca aynı yıl Türk Metal grubu Sexen'in klavye düzenlemelerini, miks ve mastering lerini de üstlendi. Bir yandan solo konserlere çıkarken bir yandan da salsa orkestrası projesi olan Projecto Cubano ile sahne almaya devam etti.

4/4Emir Ersoy kimdir, kaç yaşında, mesleği ne Gökçe Bahadır ile evlenen Emir Ersoyun hayatı ve biyografisi

Emir Ersoy'un, 2010 yılında Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Funda Arar, Metin Ersoy, Ayça Varlıer, Yaşar, Deniz Seki, Kubat, Tuğba Özerk ve Emre Altuğ gibi Türk pop müziğinin önemli isimlerinin katkılarıyla oluşturduğu ve gelirini Barınak Gönüllüleri Derneği'ne bağışlayarak, sahipsiz sokak hayvanlarına katkıda bulunduğu 10 Şarkı 10 Şarkıcı ile Yaşama Bir Şans Ver albümü yine Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya sürüldü. 29 Aralık 2010 tarihinde Bursa Senfoni Orkestrası ile birlikte Bursa’da yeni yapılan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye'deki ilk Senfonik Salsa konserini verdi.

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#Emir Ersoy#Gökçe Bahadır#Düğün