Emir Benderlioğlu ve eşi kimdir, kaç yaşında? EDHO’nun yıldızı Emir Benderlioğlu, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda
Emir Benderlioğlu merak edilen isimlerden biri oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda Piri Reis karakterine hayat verecek. Peki, Emir Benderlioğlu ve eşi Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında bilgiler
Emir Benderlioğlu ve eşi Ceren Benderlioğlu araştırılıyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları arasına katılan Emir Benderlioğlu, Piri Reis’i canlandıracak. 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Emir Benderlioğlu, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alan Ceren Benderlioğlu ile evlidir.
EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?
Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. Önce heykel okuyan oyuncu daha sonra grafik bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Alper Çağlar'ın yönetiminde: Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Panzehir, Dağ II filmlerinde rol aldı. Camgöz hariç bu filmlerde başrol oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, bir cast ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.
Ademin Trenleri adlı filmdeki karakterlerden biri olan Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterine hayat verdi. 2008 yılında da Med Yapım dizisi olan Dedektif Biraderler'de başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı Kavak Yelleri'nde Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. 2010'un Ocak ayında Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Durul karakteri ile izleyici karşısına çıktı. 6 Temmuz 2010’da i kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010'un Ağustos ayında Fox'ta yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Çetin'e hayat verdi. Ünlü isim en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat karakterine hayat verdi.
Ademin Trenleri adlı filmdeki karakterlerden biri olan Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterine hayat verdi. 2008 yılında da Med Yapım dizisi olan Dedektif Biraderler'de başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı Kavak Yelleri'nde Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. 2010'un Ocak ayında Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Durul karakteri ile izleyici karşısına çıktı. 6 Temmuz 2010’da i kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010'un Ağustos ayında Fox'ta yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Çetin'e hayat verdi. Ünlü isim en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat karakterine hayat verdi.
CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?
Asıl adı Ceren Şekerci olan Ceren Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul, Kadıköy’de doğmuştur. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.
Ceren Şekerci, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlendi. Nur adında bir kızı var.
2002 yılında Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Ekmek Teknesi’nde rol aldı.
2005 yılında yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı, yönetmenliğini Aydın Bulut’ un yaptığı Senarist Nuran Devres‘in yazdığı “Savcının Karısı” adlı dizide Gamze Özçelik, Cihan Okan, Şevket Çoruh, Ahmet Mekin, Ahu Yağtu, Ertan Saban ile birlikte oynadı.
2005 yılında Kırık Kanatlar, 2014 yılında “Kertenkele” adlı dizilerde rol aldı. Ünlü isim en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da oynadı.
Ceren Şekerci, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlendi. Nur adında bir kızı var.
2002 yılında Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Ekmek Teknesi’nde rol aldı.
2005 yılında yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı, yönetmenliğini Aydın Bulut’ un yaptığı Senarist Nuran Devres‘in yazdığı “Savcının Karısı” adlı dizide Gamze Özçelik, Cihan Okan, Şevket Çoruh, Ahmet Mekin, Ahu Yağtu, Ertan Saban ile birlikte oynadı.
2005 yılında Kırık Kanatlar, 2014 yılında “Kertenkele” adlı dizilerde rol aldı. Ünlü isim en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da oynadı.