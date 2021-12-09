Emir Benderlioğlu ve eşi kimdir, kaç yaşında? EDHO’nun yıldızı Emir Benderlioğlu, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda

EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. Önce heykel okuyan oyuncu daha sonra grafik bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Alper Çağlar'ın yönetiminde: Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Panzehir, Dağ II filmlerinde rol aldı. Camgöz hariç bu filmlerde başrol oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, bir cast ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.



Ademin Trenleri adlı filmdeki karakterlerden biri olan Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterine hayat verdi. 2008 yılında da Med Yapım dizisi olan Dedektif Biraderler'de başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı Kavak Yelleri'nde Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. 2010'un Ocak ayında Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Durul karakteri ile izleyici karşısına çıktı. 6 Temmuz 2010’da i kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010'un Ağustos ayında Fox'ta yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Çetin'e hayat verdi. Ünlü isim en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat karakterine hayat verdi.