Emir 20 oldu!
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin çocukları...
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ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin çocukları...
Keyfi yerinde olan şarkıcı, “Hem iş, hem de kafa dağıtmak için kızlarımla İstanbul’a geldik. Gelmişken Boğaz havası almadan olmaz tabii” dedi. (Cenker TEZEL)
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