Emine Yanıkoğlu kimdir? Eşi tarafından öldürülmüştü! Emine Yanıkoğlu cinayetiyle ilgili bilgiler

Emine Yanıkoğlu, evli olduğu Soner Yanıkoğlu tarafından şiddet görünce ailesinin yanına dönüp 8 ay önce de boşanma davası açtı. Ailelerin araya girmesi üzerine davayı geri çeken Emine evine döndü. Ancak şiddet devam etti. Son olarak bir ay önce tekrar kocasından şiddet gören Emine, 1.5 yaşındaki oğlunu da alarak babasının evine döndü.