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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 11:44 | 

Emine Yanıkoğlu kimdir? Eşi tarafından öldürülmüştü! Emine Yanıkoğlu cinayetiyle ilgili bilgiler

Müge Anlı programıyla birlikte Emine Yanıkoğlu cinayeti bir kez daha gündeme geldi. Anlı, Aleyna Çakır’ın arkadaşı olan Emine Yanıkoğlu’nun da kısa bir süre sonra eşi tarafından öldürüldüğünü hatırlattı. Ardında 2 yaşında bir çocuk bırakan Emine Yanıkoğlu ‘Sonumuz aynı olacak’ demişti. Peki, Emine Yanıkoğlu kimdir? Emine Yanıkoğlu cinayetiyle ilgili bilgiler

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Emine Yanıkoğlu, evli olduğu Soner Yanıkoğlu tarafından şiddet görünce ailesinin yanına dönüp 8 ay önce de boşanma davası açtı. Ailelerin araya girmesi üzerine davayı geri çeken Emine evine döndü. Ancak şiddet devam etti. Son olarak bir ay önce tekrar kocasından şiddet gören Emine, 1.5 yaşındaki oğlunu da alarak babasının evine döndü.

2KAPIYI KIRIP ÖLDÜRDÜ
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KAPIYI KIRIP ÖLDÜRDÜ

“Eve dönmesen seni öldüreceğim” diye mesaj atan Soner Yanıkoğlu, olumsuz cevap alınca pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı eve gitti. Giriş kapının kilidini kırarak içeriye giren Yanıkoğlu, 1.5 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşi Emine’ye pompalı tüfekle vurdu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Emine Yanıkoğlu'nu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emine, 2017 yılında 17 yaşındayken Soner Yanıkoğlu ile evlenmişti, evlilikten bir yıl sonra henüz 18 yaşındayken anne olmuştu.

3ALEYNA ÇAKIR’IN ARKADAŞI ÇIKTI
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ALEYNA ÇAKIR’IN ARKADAŞI ÇIKTI

Emine Yanıkoğlu’nun ölümü şüpheli bulunan Aleyna Çakır’ın arkadaşı çıktı. Aleyna Çakır’ın cenazesine katılan Yankıoğlu’nun ‘‘Sonumuz aynı olacak’ dediği öğrenildi.

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