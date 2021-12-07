Emine Karayılan olayı nedir? Tarihi eser vaadiyle kandırılan Emine Karayılan'ın anlattıkları herkesi şaşırttı
Tarihi eser vaadiyle kandırılan Emine Karayılan, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Eşinden gizlice altın birikimlerini akrabasına ve onun sevgilisine veren Karayılan, hem altınlarından hem de kocasından oldu. Doğumdan hemen önce eşinin terk ettiği Emine Karayılan, gözyaşlarına boğuldu. Peki, Emine Karayılan olayı nedir?
26 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Karayılan Gaziantep'ten geldiği ve akrabası tarafından dolandırıldığı bilgisini verdi. Emine Hanım, akrabasının yanına gittiğini, orada kuzeninin ve akrabasının da olduğunu, tarihi eser var herkese 1 trilyon düşecek dediklerini bu sebeple bir sürü altın verdiğini, 150-200 bin TL civarı para verdiğini, inandığını söyledi.