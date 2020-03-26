Emina Jahovic'in virüs günlüğü

Koronavirüse karşı önlemlerini artıran ünlüler, evde geçen günlerini takipçileriyle paylaşmaya ve sosyal medya üzerinden mesaj vermeye devam ediyor.
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1
Damardan vitamin
Virüs salgınına karşı çeşitli önlemler alan Emina Jahovic, bağışıklık sistemini güçlendirmek için de Dr. Şermin Erkan’ın kapısını çaldı. Vitamin takviyesi alan Jahovic, koluna takılan serumun içeriğini paylaştı: “Glutatyon, alfa lipoik asit, C ve B vitamini, mineraller.”
2
Bornozlu teşekkür
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, otel odasında çekilmiş bornozlu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram’da 2 milyon takipçiye ulaştığını söyleyen oyuncu, “Güne 2 milyon takipçiyle uyanmak. Süpersiniz, teşekkür ederim” dedi.
3
Benim Hâlâ Umudum Var
Eda Özerkan, yeni yaşını eşi Timur Acar’la kutladı. Fotoğraflarını Mazhar Alanson’un “Benim Hâlâ Umudum Var” şarkısının sözleri ve #evdekal etiketiyle paylaştı.
4
Bu işi sevdim
Derya Şensoy korona günlerinde kendini spora verdi. Genç oyuncu fotoğraflarını “Bu ‘evde spor’ işini sevdim” notuyla sosyal medyada paylaştı.
5
Ceyda’nın dünyası
Eşi Buğra Gülsoy’la birlikte Amerika’nın Florida eyaletinde yaşayan Ceyda Ateş de günlerini evde geçiriyor. Genç oyuncu önceki gün kucağında köpeğiyle uyurken eşinin çektiği bu kareyi “Dünyam” notuyla Instagram hesabında yayınladı.
6
Aile selfie’si
Aslı Gökyokuş, kızı Yaz ve eşi Erdal Yıldırım’la evlerinde çektikleri selfie’yi Instagram hesabından paylaştı, sevenlerine “evde kal” mesajı verdi.
7
Begüm alışverişe
Londra’da yaşayan Deniz Berdan, önceki gün market alışverişine kızı Begüm’ü gönderdi. Yüzünde maskeyle dolaşan kızının videosunu çeken Berdan, takipçilerini de maske takmaları konusunda uyardı: “Virüs havada 3 saat kadar kalabiliyor. Sizden önce birisi hapşırdıysa virüsü kapabiliyorsunuz. O yüzden Asyalılar sokakta bile suratlarında maskeyle dolaşıyor.”