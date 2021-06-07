O pozlara tepki yağdı: O nasıl bebek tutmak öyle!

Minik bebeğini tek koluyla tutan ünlü yıldıza eleştiri yağdı: Bebek düşecek!
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ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Kısa bir süre önce anne olan ünlü model, tasarımcı ve oyuncu bebeğiyle ilk kez tatile çıktı. Aynı zamanda 30'uncu doğum gününü de kutlayan model, bir Instagram paylaşımı yüzünden de eleştiri oklarının hedefi oldu.
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DOĞUM GÜNÜ TATİLİ
Model ve oyunucu Emily Ratajkowski, 30'uncu yaşını kocası ve minik bebeğiyle çıktığı tatilde kutladı. Kocası Sebastian Bear McClard ile birlikte Sylvester adını verdikleri bebeklerini de yanına alan Emily Ratajkowski, 30 yaşına bir aile tatiliyle girdi. Ratajkowski, kendi bikinisine uyumlu bir mayo giydirdiği bebeğiyle çekilen pozlarını da Instagram hesabından paylaştı. Geçen mart ayında doğum yapan Ratajkowski'nin kısa sürede forma girmesi dikkat çekti. Ama paylaşımlarında dikkat çeken ve tartışılan bir başka ayrıntı daha vardı.
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OĞLUNU TEK KOLUYLA TAŞIDI
O da gösteri dünyasında "Emrata" olarak tanınan modelin oğlu Sylvester'ı kucağında tutma biçimiydi. Paylaşımlarının ikisinde annesinin tek koluyla tuttuğu Sylvester'ın neredeyse düşecek gibi görünmesi tepki çekti.
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SONRA SARILARAK POZ VERDİ
Ratajkowski'nin bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı " Kendi ne kadar güzel göründüğünü göstermek için oğlunu tek eliyle tutuyor" diye yorum yaptı. Bir başkası "Kim bebeğini bu şekilde tutar ki? Sanki elinde bir aksesuar taşır gibi" diyerek görüşünü ifade etti.
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'BEBEĞİ DÜŞÜRDÜ MÜ?'
Bir başka kullanıcı ise bebek için korktuğunu belirti. Bu pozlar yüzünden Ratajkowski'yi "bencil" olarak suçlayanlar da oldu. Hatta bir başkası "Bu fotoğrafı çektikten sonra bebeği elinden düşürdü mü?" diye sordu.
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HAYATININ DEĞİŞTİĞİ ANLAR
Kısa bir süre önce ilk kez anne olan ünlü model, doğum sırasında çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı. Model, tasarımcı ve oyuncu Emily Ratajkowski, ilk bebeğini kısa bir süre önce kucağına aldı. 29 yaşındaki Ratajkowski, kocası Sebastian Bear McClard ile birlikte Sylvester adını verdikleri oğlunu dünyaya getirirken çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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GIGI DE YORUM YAZDI
Yıldız, sette, en sonunda oğlunu göğsüne yatırdığı pozlarına da yer verdi. Ratajkowski'nin bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden beğeni ve çok sayıda yorum geldi. Bunlardan biri de kısa bir süre önce kendisi de anne olan model Gigi Hadid idi.
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MESLEKTAŞLARINDAN YORUM YAĞDI
Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız dünyaya getiren Hadid, meslektaşının paylaşımına "Evet anne" diye yorum yazdı. Bir başka meslektaşı, bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford'un sektördeki yerini devrettiği kızı Kaia Gerber de "Güzel anne, hoş geldin Sly bebek" yazdı.
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SYLVESTER ADI VERİLDİ
Ratajkowski, bebeğinin dünyaya gelişini, yine bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Moda dünyasında ve sosyal medyada "emrata" olarak tanınan model, Sylvester Apollo adı verilen oğlunu emzirirken çekilen bir fotoğrafını paylaşıp, onun 8 Mart'ta dünyaya geldiğini belirtmişti.
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BU FOTOĞRAFLA DUYURDU
Oğlunu emzirirken çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Emily Ratajkowski, bebeklerinin adını da açıkladı aynı paylaşımda. Ünlü model ve oyuncu "Sylvester Apollo Bear, yeryüzü cephesinde bize katıldı" diye yazdı.
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'HAYATIMIN EN MUTLU VE SEVGİ DOLU SABAHI'
Ratajkowski, oğlunun 8 Mart'ta dünyaya geldiğini de belirtti. Güzel model ve oyuncu, oğlu ile ilgili olarak " hayatımın en gerçek üstü, güzel ve sevgi dolu sabahı" notunu da düştü.
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DOĞUM ÖNCESİ DÜŞÜNCELERİ TARTIŞILMIŞTI
Oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear McClard ile evlenen Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu. Emily Ratajkowski'nin makalesinde savunduğu görüşleri de tartışma konusu olmuştu. Ratajkowski, dergide yayınlanan yazısında bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti.
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CİNSİYET AYRIMCILIĞI OLMADAN BÜYÜYECEK
Emily Ratajkowski hamilelik haberini arkadaşlarına verdiklerinde, herkesin kendilerini tebrik ettiğini belirti. Bebeğinin cinsiyetine ilişkin olarak da tartışma yaratacak görüşler de belirtti. Çocuğunu cinsiyetlerin ön plana çıkmadığı bir çevrede büyütmek istediğini belirten Ratajkowski, herkesin bebeğin cinsiyetini de merak ettiğini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarını da anlattı.
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'NASIL BİR İNSAN OLACAĞINI MERAK EDİYORUM'
Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtti. Ratajkowski bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de ekledi.