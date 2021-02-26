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Magazin
Mega News Agency, Backgrid USA
Haber Giriş: 26 Şubat 2021 - 11:08 | 

Anne olmaya hazırlanırken bir de kitap yazdı

Modellikten oyunculuğa geçti şimdi de kaleme aldığı kitabıyla gündeme geliyor.

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1GELECEK YIL PİYASADA
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GELECEK YIL PİYASADA

Yakında anne olmaya hazırlanan model ve oyuncu Emily Ratajkowski, şimdi de yayın dünyasında adını duyurmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki modelin kaleme aldığı My Body (Benim Vücudum) adlı kitap önümüzdeki yıl piyasaya çıkıyor.

2GERÇEK ÜSTÜ BİR DURUM
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'GERÇEK ÜSTÜ BİR DURUM'

Ratajkowski, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda kitabının kapak fotoğrafına yer verdi. Ünlü yıldız, kitabın ön siparişinin açıldığını belirterek bunun kendisi için "gerçek üstü" bir durum olduğunu belirtti.

3BÜYÜK HEYECAN İÇİNDE
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BÜYÜK HEYECAN İÇİNDE

Ratajkowski takipçilerine "Bunu okumanız için sabırsızlanıyorum" diyerek kitabının 2022 yılında piyasaya çıkacağını belirtti. Ünlü yıldız kitabında, feminizm, erkek ve kadın ilişkileri, cinsiyet ile ilgili konularda kendi kişisel keşiflerini anlattığını belirtti.

42018 YILINDA EVLENDİLER
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2018 YILINDA EVLENDİLER

2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily Ratajkowski, çok kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü yıldız, hamilelik duyurusuyla da uzun süre konuşuldu. Oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear McClard ile evlenen Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu. Emily Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti. 

5HAMİLELİK HABERİ DE ÇOK KONUŞULDU
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HAMİLELİK HABERİ DE ÇOK KONUŞULDU

 Emily Ratajkowski hamilelik haberini arkadaşlarına verdiklerinde, herkesin kendilerini tebrik ettiğini belirti. Bebeğinin cinsiyetine ilişkin olarak da tartışma yaratacak görüşler de belirtti.

6BEBEĞİN CİNSİYETİ DOĞUNCA ÖĞRENECEKLER
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BEBEĞİN CİNSİYETİ DOĞUNCA ÖĞRENECEKLER

Çocuğunu cinsiyetlerin ön plana çıkmadığı bir çevrede büyütmek istediğini belirten Ratajkowski, herkesin bebeğin cinsiyetini de merak ettiğini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarını da anlattı.

7NASIL BİR İNSAN OLDUĞUNU MERAK EDİYORUM
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'NASIL BİR İNSAN OLDUĞUNU MERAK EDİYORUM'

 Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtti. Ratajkowski bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de ekledi. 

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