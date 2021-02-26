Anne olmaya hazırlanırken bir de kitap yazdı

2018 YILINDA EVLENDİLER 2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily Ratajkowski, çok kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü yıldız, hamilelik duyurusuyla da uzun süre konuşuldu. Oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear McClard ile evlenen Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu. Emily Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti.