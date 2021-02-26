Anne olmaya hazırlanırken bir de kitap yazdı

Modellikten oyunculuğa geçti şimdi de kaleme aldığı kitabıyla gündeme geliyor.
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GELECEK YIL PİYASADA
Yakında anne olmaya hazırlanan model ve oyuncu Emily Ratajkowski, şimdi de yayın dünyasında adını duyurmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki modelin kaleme aldığı My Body (Benim Vücudum) adlı kitap önümüzdeki yıl piyasaya çıkıyor.
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'GERÇEK ÜSTÜ BİR DURUM'
Ratajkowski, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda kitabının kapak fotoğrafına yer verdi. Ünlü yıldız, kitabın ön siparişinin açıldığını belirterek bunun kendisi için "gerçek üstü" bir durum olduğunu belirtti.
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BÜYÜK HEYECAN İÇİNDE
Ratajkowski takipçilerine "Bunu okumanız için sabırsızlanıyorum" diyerek kitabının 2022 yılında piyasaya çıkacağını belirtti. Ünlü yıldız kitabında, feminizm, erkek ve kadın ilişkileri, cinsiyet ile ilgili konularda kendi kişisel keşiflerini anlattığını belirtti.
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2018 YILINDA EVLENDİLER
2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily Ratajkowski, çok kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü yıldız, hamilelik duyurusuyla da uzun süre konuşuldu. Oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear McClard ile evlenen Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu. Emily Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti.
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HAMİLELİK HABERİ DE ÇOK KONUŞULDU
Emily Ratajkowski hamilelik haberini arkadaşlarına verdiklerinde, herkesin kendilerini tebrik ettiğini belirti. Bebeğinin cinsiyetine ilişkin olarak da tartışma yaratacak görüşler de belirtti.
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BEBEĞİN CİNSİYETİ DOĞUNCA ÖĞRENECEKLER
Çocuğunu cinsiyetlerin ön plana çıkmadığı bir çevrede büyütmek istediğini belirten Ratajkowski, herkesin bebeğin cinsiyetini de merak ettiğini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarını da anlattı.
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'NASIL BİR İNSAN OLDUĞUNU MERAK EDİYORUM'
Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtti. Ratajkowski bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de ekledi.