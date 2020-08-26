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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 09:21 | 

Plajda selfie çekti

Sosyal medyayı etkin kullanan oyuncu ve model plajda selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

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1EŞİ VE ARKADAŞIYLA KEYİFLİ SAATLER
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EŞİ VE ARKADAŞIYLA KEYİFLİ SAATLER

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, eşi Sebastian Bear-McClard ve bir arkadaşıyla birlikte plajda görüntülendi.

Backgrid UK 

2NEŞELİ TAVIRLAR
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NEŞELİ TAVIRLAR

29 yaşındaki Ratajkowski, geçtiğimiz günü eşi ve bir arkadaşıyla birlikte Hamptons'ta plajda geçirdi. Denize girip güneşlenen Emily Ratajkowski'nin neşeli halleri dikkat çekti.

3SOSYAL MEDYA İÇİN ÇEKİM YAPTI
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SOSYAL MEDYA İÇİN ÇEKİM YAPTI

İngiliz model model ve oyuncu bir ara kumsalda cep telefonuyla özçekim yaptı. Sonra da bu pozunu Instagram sayfasının hikayeler bölümünde paylaştı.

414 YAŞINDA MODELLİĞE BAŞLADI
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14 YAŞINDA MODELLİĞE BAŞLADI

Son dönem hem moda hem de sinema dünyasında adını duyuran Ratajkowski, 14 yaşında modelliğe başladı. Aslında bir yandan da oyunculuğa adım attı genç yaşında. 2004 ve 2005 yılında iki yapımda küçük roller üstlendi.

5KLİP İLE DİKKAT ÇEKTİ
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KLİP İLE DİKKAT ÇEKTİ

Ratajkowski kariyerinin en önemli çıkışın Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde oynayarak yaptı. Daha sonra dikkat çeken sinema filmleri için kamera karşısına geçti.

6SÜRPRİZ ŞEKİLDE EVLENDİ
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SÜRPRİZ ŞEKİLDE EVLENDİ

Ratajkowski, 2018 yılında sürpriz bir şekilde oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear-McClard ile evlendi.

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