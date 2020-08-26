Plajda selfie çekti

14 YAŞINDA MODELLİĞE BAŞLADI Son dönem hem moda hem de sinema dünyasında adını duyuran Ratajkowski, 14 yaşında modelliğe başladı. Aslında bir yandan da oyunculuğa adım attı genç yaşında. 2004 ve 2005 yılında iki yapımda küçük roller üstlendi.