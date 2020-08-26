Plajda selfie çekti

Sosyal medyayı etkin kullanan oyuncu ve model plajda selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
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EŞİ VE ARKADAŞIYLA KEYİFLİ SAATLER
Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, eşi Sebastian Bear-McClard ve bir arkadaşıyla birlikte plajda görüntülendi.
Backgrid UK
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NEŞELİ TAVIRLAR
29 yaşındaki Ratajkowski, geçtiğimiz günü eşi ve bir arkadaşıyla birlikte Hamptons'ta plajda geçirdi. Denize girip güneşlenen Emily Ratajkowski'nin neşeli halleri dikkat çekti.
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SOSYAL MEDYA İÇİN ÇEKİM YAPTI
İngiliz model model ve oyuncu bir ara kumsalda cep telefonuyla özçekim yaptı. Sonra da bu pozunu Instagram sayfasının hikayeler bölümünde paylaştı.
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14 YAŞINDA MODELLİĞE BAŞLADI
Son dönem hem moda hem de sinema dünyasında adını duyuran Ratajkowski, 14 yaşında modelliğe başladı. Aslında bir yandan da oyunculuğa adım attı genç yaşında. 2004 ve 2005 yılında iki yapımda küçük roller üstlendi.
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KLİP İLE DİKKAT ÇEKTİ
Ratajkowski kariyerinin en önemli çıkışın Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde oynayarak yaptı. Daha sonra dikkat çeken sinema filmleri için kamera karşısına geçti.
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SÜRPRİZ ŞEKİLDE EVLENDİ
Ratajkowski, 2018 yılında sürpriz bir şekilde oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear-McClard ile evlendi.