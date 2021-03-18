Doğum anında çekilen fotoğraflarını paylaştı

GIGI DE YORUM YAZDI Yıldız, sette, en sonunda oğlunu göğsüne yatırdığı pozlarına da yer verdi. Ratajkowski'nin bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden beğeni ve çok sayıda yorum geldi. Bunlardan biri de kısa bir süre önce kendisi de anne olan model Gigi Hadid idi.