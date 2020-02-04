Haber Giriş: 04 Şubat 2020 - 12:01,
Emel Yıldırım'dan yıllar sonra gelen itiraf: 2 yıl aynalara küstüm!
1993 Türkiye İkinci Güzeli Emel Yıldırım geçen hafta verdiği bir röportajda 'Kalın bacaklılara tayt yakışmıyor' açıklamasıyla tepki çekmişti.
1993 Türkiye İkinci Güzeli Emel Yıldırım (46), 2017’de modacılığa soyunup kıyafet tasarımı yapmaya başlamıştı. Kendi adıyla parfüm de çıkaran Emel Yıldırım geçen hafta verdiği bir röportajda “Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor” demişti. Bu sözleri de tepki çekmişti.
'Saygım sonsuzdur'
Emel Yıldırım eleştiriler üzerine önceki gün şu açıklamayı yaptı: “Bu masumane röportajın beni ve kilolu ‘bayanları’ bu kadar üzeceği hiç aklıma gelmezdi. Yanlış anlaşıldım. Bilen bilir; asla kilo karşıtı değilim. Herkes zayıf olacak diye bir kaide yok. Kilolu insanlar tayt giyeceği zaman bir iki unsura dikkat eder, hoş durur düşüncesiyle söylemiştim. Kadına saygım sonsuzdur.”
'Estetiğe karşı değilim'
Bir dönem estetik haberleriyle gündeme gelen Yıldırım, yaptığı açıklamada şunları söyledi; Benim dudaklarım kalın. 2005 yılında 27 yaşındayken bir arkadaşım vasıtasıyla bir doktorla tanıştık. Vitamin yapacaktı, ‘dudakların çok güzel ama biraz çizgi olmuş, gel kolajen yapalım 18 yaşındaki halin gibi olsun’ dedi. Ben dudak falan büyütmek istemedim çünkü dudaklarım büyük ortaokul, lise yıllarım da bana hep ‘köfte dudak’ derlerdi. Yarışmaya girdiğim dönemde de var resimlerim yani kendi dudağım zaten büyük.
Vitamin yapacağım diyen doktor bir şey enjekte etti dudağıma inandım dudağım üç katı falan oldu. Aradım ’bu ne’ diye sordum. Doktor ‘inecek merak etme’ karşılığını verdi. Üç kez kortizon iğnesi vurdurdum. İnmiyordu çünkü 2 sene aynalara küstüm, insanlarla konuşurken elimle dudağımı kapatıyordum. Çok ağladım çok üzüldüm. Bu olaydan sonra Almanya’ya gittim. Dudaklarımı komple yardılar, rapor yazdı ‘silikon madde koyulmuş’ diye…
Dudağımı bu hale getiren doktora dava açmadım. Yine iyi niyetimden aradım ‘böyle bir şey yapmışsın’ dedim. O da bilmiyormuş ‘yeni bir üründü’ dedi. Normalde yüzümde estetiğim yok bu olaydan sonra da bir şey yaptırmam. Hayatımda dört kez botoks yaptırdım bana olmadı sevmedim. Vitamin takviyeleri yapıyorum sadece. İki sene önce de 10 kilo verdim.
6