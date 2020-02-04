Emel Yıldırım'dan yıllar sonra gelen itiraf: 2 yıl aynalara küstüm!

'Estetiğe karşı değilim' Bir dönem estetik haberleriyle gündeme gelen Yıldırım, yaptığı açıklamada şunları söyledi; Benim dudaklarım kalın. 2005 yılında 27 yaşındayken bir arkadaşım vasıtasıyla bir doktorla tanıştık. Vitamin yapacaktı, ‘dudakların çok güzel ama biraz çizgi olmuş, gel kolajen yapalım 18 yaşındaki halin gibi olsun’ dedi. Ben dudak falan büyütmek istemedim çünkü dudaklarım büyük ortaokul, lise yıllarım da bana hep ‘köfte dudak’ derlerdi. Yarışmaya girdiğim dönemde de var resimlerim yani kendi dudağım zaten büyük.