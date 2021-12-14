Emel Özkızıltaş kimdir? Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Emel Özkızıltaş hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Emel Özkızıltaş oldu. Renkli karakteriyle dikkat çeken Emel Özkızıltaş, daha önce Çarkıfelek programının hostesiydi. Peki,Emel Özkızıltaş kimdir? Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Emel Özkızıltaş hakkında bilgiler
Katıldığı moda yarışması ardından sunuculuk yapmaya başlayan Emel Özkızıltaş, Gelinim Mutfakta yarışmasıyla ekranlara döndü. Emel Özkızıltaş, 13- 17 Aralık tarihlerinde programın sunuculuğunu üstlenecek.