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Televizyon
Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 10:48 | 

Emel Özkızıltaş kimdir? Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Emel Özkızıltaş hakkında bilgiler

Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Emel Özkızıltaş oldu. Renkli karakteriyle dikkat çeken Emel Özkızıltaş, daha önce Çarkıfelek programının hostesiydi. Peki,Emel Özkızıltaş kimdir? Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Emel Özkızıltaş hakkında bilgiler

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Katıldığı moda yarışması ardından sunuculuk yapmaya başlayan Emel Özkızıltaş, Gelinim Mutfakta yarışmasıyla ekranlara döndü. Emel Özkızıltaş, 13- 17 Aralık tarihlerinde programın sunuculuğunu üstlenecek.
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Sunduğu ve katılığı programlarla tanınan Emel Özkızıltaş,1986 doğumlu. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız’ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almış, Kanal D’de yayınlanan Bugün Ne Giysem yarışmasına katılmıştı.
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İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 sezonu birincisi olan Emel Özkızıltaş’a 2020 yılında hayatını kaybeden Nur Yerlitaş Zennube adını takmıştı.
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