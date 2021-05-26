Emel Müftüoğlu: Şimdiki aklım olsa Korkuyorum klibini yayınlamazdım!

"İzmir'de konservatuvara giderim" diye düşündüm. “Evlendiniz, alamayız" dediler. O zaman çalışmaya karar verdim. Öyle zorlu bir dönem ki işçi alınmıyor, çıkarılmıyor. Öyle bir döneme rastladık. Deli gibi çalışmak istiyorum. Oğuz ‘bekle dönem geçsin’ diyor. İzmir Belediye Başkanı’nın yolunu bekledim. “Benim işe ihtiyacım var, çünkü ben evlendim. Eğer çalışamazsam ben memleketime gitmek zorunda kalacağım eşim de burada kalacak. Çok zor bir durum olacak, bana yardım eder misiniz’ dedim. Bana bir kâğıt yazdı orada işe girdim. İzmir Belediyesi Ulaşım ve Trafik İşleri… Dört kişiyiz ve fuarın içindeydik. Çok eğlenceli bir dönemdi.