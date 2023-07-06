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EMEKLİYE ZAM YAPILMAYACAK MI? AK Partili Dağ'dan emekli maaş zammı açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Emekli#Emekliye Zam#Emeklilere Zam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 08:46

Emekliye maaş zammı, önceki gün memurlar için alınan zam kararının ardından gündeme gelmişti. Emeklilere yönelik zam kararına dair açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Meclis’e gelen memur zammı teklifinde emekli maaşlarının yer almaması ile ilgili olarak, “Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil” dedi. İşte, emekliye zam için önemli detaylar

1/3EMEKLİYE ZAM YAPILMAYACAK MI AK Partili Dağdan emekli maaş zammı açıklaması

CNN TÜRK’te gündeme dair soruları yanıtlayan Dağ, özetle şunları söyledi: “İşçi ve memur emeklileri ile ilgili artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil. Deprem felaketi var, yaraları sarmaya çalışıyoruz. Yaraların sarması noktasında bir takıp ihtiyaçlar hasıl oluyor. Mümkün olan az etki edecek şekilde yapıyoruz. 2024 başlarından itibaren 80’l2de 30’lara kadar düştü Enflasyon artışı. Bu enflasyonist ortamda sabit gelirlinin ezilmemesini sağlamak. Bu döngünün azaltılması lazım. Enflasyon tek haneye inecek. Daha da aşağı ineceğini önümüzdeki günlerde görürüz. İstihdam çok önemli. 32 milyonu aşan sayıyı var.”

2/3EMEKLİLERİ KAPSAMAYACAK

EMEKLİLERİ KAPSAMAYACAK

Meclis’e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zam memur emeklilerini kapsamayacak. Bugünkü haliyle memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını; toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam, üzerine de enflasyon farkı ile birlikte yüzde 17.55 zamlı alacaklar. Emeklilere refah payı altında ilave bir zam yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik net değil.

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3/3EMEKLİYE ZAM YAPILMAYACAK MI AK Partili Dağdan emekli maaş zammı açıklaması

Emeklilere yapılacak zam ve oran hakkında detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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