EMEKLİYE ZAM YAPILMAYACAK MI? AK Partili Dağ'dan emekli maaş zammı açıklaması

CNN TÜRK’te gündeme dair soruları yanıtlayan Dağ, özetle şunları söyledi: “İşçi ve memur emeklileri ile ilgili artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil. Deprem felaketi var, yaraları sarmaya çalışıyoruz. Yaraların sarması noktasında bir takıp ihtiyaçlar hasıl oluyor. Mümkün olan az etki edecek şekilde yapıyoruz. 2024 başlarından itibaren 80’l2de 30’lara kadar düştü Enflasyon artışı. Bu enflasyonist ortamda sabit gelirlinin ezilmemesini sağlamak. Bu döngünün azaltılması lazım. Enflasyon tek haneye inecek. Daha da aşağı ineceğini önümüzdeki günlerde görürüz. İstihdam çok önemli. 32 milyonu aşan sayıyı var.”