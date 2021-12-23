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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Aralık 2021 - 16:53 | 

Yılbaşında emekli ikramiyesi var mı? Emeklilere hangi dönemlerde ikramiye veriliyor? Yılda iki kez veriliyor

Yeni yıla az bir zaman kala emekli ikramiyesine yönelik araştırmalar da hız kazandı. emekliler yılda iki kez maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor. Yılda iki kez olmak üzere emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında ikramiye ödemeleri yapılıyor. Peki, yılbaşında emekli ikramiyesi var mı? Emeklilere hangi dönemlerde ikramiye veriliyor? İşte emekli ikramiyeleri hakkında bilgiler...

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Maaşlarına yapılacak zam oranı için enflasyon rakamlarını bekleyen emekliler, bir yandan da ikramiye sorularına yanıt arıyor. Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alıyor. Yılbaşı için bir ikramiye kararı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.
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Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltildi.
3EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşına seyyanen zam ile birlikte asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı beklentiler arasında
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