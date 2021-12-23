Yılbaşında emekli ikramiyesi var mı? Emeklilere hangi dönemlerde ikramiye veriliyor? Yılda iki kez veriliyor

Maaşlarına yapılacak zam oranı için enflasyon rakamlarını bekleyen emekliler, bir yandan da ikramiye sorularına yanıt arıyor. Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alıyor. Yılbaşı için bir ikramiye kararı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.