Yılbaşında emekli ikramiyesi var mı? Emeklilere hangi dönemlerde ikramiye veriliyor? Yılda iki kez veriliyor
Yeni yıla az bir zaman kala emekli ikramiyesine yönelik araştırmalar da hız kazandı. emekliler yılda iki kez maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor. Yılda iki kez olmak üzere emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında ikramiye ödemeleri yapılıyor. Peki, yılbaşında emekli ikramiyesi var mı? Emeklilere hangi dönemlerde ikramiye veriliyor? İşte emekli ikramiyeleri hakkında bilgiler...
Maaşlarına yapılacak zam oranı için enflasyon rakamlarını bekleyen emekliler, bir yandan da ikramiye sorularına yanıt arıyor. Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alıyor. Yılbaşı için bir ikramiye kararı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.