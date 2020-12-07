Emekliye memura zam ne kadar yapılacak? 2021 emekli memur zaman oranları

2021 emekli ve memur zam oranları son açıklanan enflasyon oranlarına göre gündemde yer aldı. Buna göre yüzde 7'lik zam öngörülen emekli ve memur için ocak ayı kritik olacak. Peki, emekli ve memur zam oranları ne zaman netlik kazanacak? İşte, 2021 emekli ve memur zam oranları hakkında detaylı bilgiler



Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise Temmuz ayında Ocak-Haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazanmış oldu.