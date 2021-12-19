Emekliye ikramiye verilecek mi? İşte son bilgiler
Yeni yıla kısa bir süre kala, emekli zamları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından beklentisi artan milyonlarca emekli vatandaş, yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Öte yandan yeni yılda ikramiye verilip verilmeyeceği de sorgulanıyor. Peki, emekliye ikramiye verilecek mi?
2022 yılbaşı öncesi ikramiyeler hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca emekli vatandaş, Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelerin, yılbaşı da verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, asgari ücrete yapılan artıştan sonra, Meclis’te bütçe nedeniyle nöbetçi olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çalışmalara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en çok emekli maaşlarındaki düzenlemeyle ilgili sorulara muhatap oldu. Hazine Bakanı Nebati’nin sohbet ettiği milletvekillerine emekli zamları ile ilgili görüşlerini aktardığı öğrenildi.
AK Parti milletvekillerinin, “Bizim seçmen kitlemizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretin artışı ile birlikte emeklilerde de büyük beklenti oluştu. Emekli maaşlarına asgari ücretteki artışın altında bir artış olmamalı” dedikleri öğrenildi.
İlgili bakanların ise bu konu üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği, iki seçenek üzerinde durulduğu bilgisini paylaştıkları öğrenildi.
Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor. İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği öğrenildi.
Milletvekillerine bakanların bir rakam zikretmediği ancak özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı bilgisinin paylaşıldığı belirtildi. Emeklilerle ilgili dernek ve STK’lar da asgari ücrette yapılacak artışın emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini dile getiriyor.
AK Parti milletvekillerinin, “Bizim seçmen kitlemizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretin artışı ile birlikte emeklilerde de büyük beklenti oluştu. Emekli maaşlarına asgari ücretteki artışın altında bir artış olmamalı” dedikleri öğrenildi.
İlgili bakanların ise bu konu üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği, iki seçenek üzerinde durulduğu bilgisini paylaştıkları öğrenildi.
Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor. İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği öğrenildi.
Milletvekillerine bakanların bir rakam zikretmediği ancak özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı bilgisinin paylaşıldığı belirtildi. Emeklilerle ilgili dernek ve STK’lar da asgari ücrette yapılacak artışın emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini dile getiriyor.