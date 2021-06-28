Emekliye ikramiye ne zaman ödenecek? İşte Kurban Bayramı ikramiyesinde son gelişmeler
Milyonların cevabını merakla beklediği 'Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?' sorusu için bekleyiş devam ediyor. 1.100 TL olarak ödenecek ikramiyeler için araştırmalar hız kazandı. Ödemelerin banka hesaplarına yatacağı tarih sorgulanıyor. Peki, emekliye kurban ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin son Ramazan Bayramında 1.100 TL olmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz aylarda ikramiyeyi alan emekliler, şimdi ise Kurban Bayramı ödemesine odaklandı. İşte, 2021 emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum...
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.
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TARİH BELLİ OLMADI
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
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kramiye ödemelerinin de bu tarihten bir hafta önce yapılması bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.